控煙｜英國2009年及後出生人士禁買煙　港禁煙團體促下屆政府落實

英國國會上議院當地周二（21日）通過新控煙法案，2009年或之後出生人士，將終身無法以合法渠道買到傳統煙草產品，以締造「無煙世代」。反觀香港，港府2023年亦曾諮詢公眾，是否應禁止向某日期後出生人士售賣煙草產品，在隨機抽樣的電話問卷中，約65%人支持，17.7%反對。連同網上和紙本蒐集的問卷，整體約47%受訪者支持，41%反對。



醫務衞生局局長盧寵茂曾稱，該做法有較大爭議，是終極手段，需要長時間討論和執行，不會斷言「一定不會在本屆政府執行」。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，近年年輕吸煙者減少，有利推行相關措施，希望有關措施可在下屆政府落實及檢討。



政府早前公布多項控煙政策，除了短期10項措施外，中期會研究禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙等。（資料圖片）

去年本港吸煙率達8.5% 未達7.8%目標

政府2018年訂立目標，2025年將本港吸煙率降低至7.8%。醫務衞生局本月在立法會透露，去年本港吸煙率降至8.5%，雖比2023年的9.3%降低，但仍未達到目標。

為降低吸煙率，政府在2023年7月至9月進行「活力健康 無煙香港」控煙策略公眾諮詢，提出四個控煙方向，分別為降低煙草產品的需求及供應、減少煙草產品的吸引力、保障公眾免受二手煙侵害，以及加強提供戒煙服務。共收到11,382份網上回覆，及12,010份紙本回覆，同時隨機電話訪問1,040人。

65.2%隨機受訪者支持「無煙世代」 某一日後出生者禁買煙

其中一條諮詢問題問及，政府應否禁止向某一日期後出生的人士售賣煙草產品。在隨機電話訪問的受訪者中，有696人支持，佔65.2%；164人反對，佔17.7%；連同網上和紙本問卷，有10,779人支持，佔整體約47%；9,230人反對，佔約41%；餘下約12%，即2,760人表示無意見。

盧寵茂2024年稱「無煙世代」是終極手段 長遠將全面禁止吸煙

醫務衞生局局長盧寵茂2024年接受訪問時曾表示，禁止向某日期後出生人士售賣煙草是終極手段，長遠將全面禁止吸煙。他表示，當局考慮各地經驗後認為屬於較大爭議的做法，需要長時間討論和執行，不會明言「一定不會在本屆政府執行」，中長期政策將視乎短期措施成效再提出。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指，控煙一大重要方向是避免讓年輕人接觸煙草產品，長遠而言須打造「無煙世代」。（資料圖片/黃浩謙攝）

湯修齊指年輕吸煙者減少 有利政府推行「無煙世代」政策

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，控煙一大重要方向是阻止年輕人接觸煙草產品，長遠而言應打造「無煙世代」。本港近年年輕吸煙者減少，20至29歲的吸煙人數從2021年的約3.8萬人，減少至2023年的3.3萬人。湯修齊認為有利於政府推行相關措施，同時更加要加大力度控煙，避免吸煙率反彈，「唔可以因為年輕人吸煙率低就鬆懈，唔可以係呢個族群失守；煙草產品始終有害，年輕人絕對唔應該接觸。」

有人關注有關措施會令私煙問題更嚴重，湯修齊指稱過去3年海關偵破的私煙數字平穩，沒跡象顯示控煙與相關問題有因果關係，相信只要嚴格執法，不會造成私煙問題。他希望有關措施可在下屆政府落實及檢討，同時政府應持續就控煙工作咨詢和教育公眾。