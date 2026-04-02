禁電子煙｜4.30起外攜也有罪　控煙辦便衣執法　禁煙區吸收2告票

衞生署今日（2日）公布新階段控煙措施，由本月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法。根據條例，管有不多於5個煙彈、5毫升煙油、100支加熱煙支或100卷草本煙將定額罰款3,000元或經簡易程序定罪最罰款1萬元；若多於上述標準，一律以檢控形式處理，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。



為加強控煙，由4月30日起任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

禁公眾地方管有電子煙、加熱煙等另類煙產品 攜帶無吸食都違法

4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效，屆時任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙。即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法。

由今年4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效。（歐陽德浩攝）

罰則視乎管有數量 不多於100支、約5包加熱煙支定額罰款$3000

根據條例，管有另類吸煙產品的罰則視乎數量而定。若管有不多於5個煙彈、5毫升煙油、100支加熱煙支（約為5包加熱煙支）或100卷草本煙，衛生署控煙酒辦公室人員會向違法者發出定額罰款通知書，罰款3,000港元。

若個案未能以定額罰款方式處理，當事人未能或拒絕提供身份證明文件、故意妨礙執法人員執行職務等，控煙酒辦督察或以傳票形式作出檢控，最高可被罰款一萬元。

為加強控煙，由4月30日起任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

由今年4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效。（歐陽德浩攝）

多於指定數量一律以檢控式形處理 最高罰5萬及囚半年

若任何人管有數量多於上述標準，即屬增責因素，控煙酒辦人員將以檢控形式處理，一經循簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

而《修訂條例》訂明，任何人如吸用或攜帶已啟動的另類吸煙產品，即推定為管有指明另類吸煙產品。法院亦有權命令違例者繳付因收集、化驗或檢查有關產品所產生的費用及開支。

4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

為加強控煙，由4月30日起任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法。（鄭子峰攝）

控煙酒辦將採取便裝執法 禁煙區吸食發兩張定額罰款通知書

衞生署首席控煙酒督察陳達明指，屆時同事將採取便裝執法，如發現違例人士會即時發出罰款通知書，不會作出警告；如發現有人在禁煙區吸食另類吸煙產品，會發出兩張定額罰款通知書，包括在禁煙區吸煙和在公眾地方管有指明另類吸煙產品。

陳達明又指，法例賦予執法人員查閱身份證明文件、要求提供聯絡資料、搜查、檢取證明及逮捕違法人士的權力。

衞生署首席控煙酒督察陳達明。（歐陽德浩攝）

衞生署高級醫生（控煙酒辦公室）黃頌欣。（歐陽德浩攝）

控煙酒辦高級醫生：禁另類煙入口近4年 社會理應無合法產品

衞生署高級醫生（控煙酒辦公室）黃頌欣指，香港政府早在2022年已立例禁止另類吸煙產品的入口及售賣等，禁令已生效近4年，社會上按理應該已無合法途獲得另類吸煙産品，相信新措施可進一步完善已施行多時的禁令，加強保障青少年，防止他們染上煙癮。