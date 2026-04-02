控煙｜2027年3.1起統一全煙害警示包裝　增完稅煙標籤區別私煙

衞生署控煙酒辦公室今日（2日）交代新階段控煙措施，當中針對傳統吸煙產品涉及兩項措施，包括要求生產商統一包裝設計，除了品牌名稱、產品名稱及允許標誌，禁止展示任何資訊，而煙盒上的12款健康忠告全部更新；另外引入完稅煙標籤制度，並應用防偽特徵及數碼技術，讓海關前線能更有效分辨是否完稅。兩項措施預計2027年3月1日生效，過渡期至2027年12月1日，生產商在過渡期內應盡早更換包裝。



另外根據立法會今日上傳的文件，已詳細列明傳統煙產品的包裝設計要求，例如外表統一使用棕色、不再印有焦油量及尼古丁含量，並印有紫外光墨水印製圖案及加密二維碼，供市民及海關分辨是否完稅煙。



煙包五顏色包裝將成絕響。政府4月2日向立法會提交文件，提出由2027月3月1日起，煙包採用統一全煙害警示包裝，只用棕色，只可列出品牌及型號名稱，字型、大小也統一。（鄭子峰攝）

煙包五顏色包裝將成絕響。政府4月2日向立法會提交文件，提出由2027月3月1日起，煙包採用統一全煙害警示包裝，只用棕色，只可列出品牌及型號名稱，字型、大小也統一。（鄭子峰攝）

▼傳統吸煙產品零售包裝實施統一包裝設計的要求圖示▼



傳統吸煙產品零售包裝實施統一包裝設計的要求圖示。(立法會文件)

傳統吸煙產品零售包裝實施統一包裝設計的要求圖示。(立法會文件)

傳統吸煙產品零售包裝實施統一包裝設計的要求圖示。(立法會文件)

煙草包裝外表統一使用棕色 僅可展示品牌名稱、產品名稱及允許標誌

醫務衞生局向立法會呈交文件，列明傳統煙產品的包裝設計要求。當中包裝不得有紋理、不能產生氣味或聲音，外層透明包裝紙只可以有一條簡單的開封帶，而煙盒必須以硬紙板製成，保持嚴格的長方形尺寸與直角邊緣，並採用揭蓋式開口，內外均需為啞光飾面處理，外表統一使用棕色，內襯為銀色鋁箔配白色紙襯。

而包裝允許的標記只包括品牌名稱、型號名稱、製造商資料、貨品描述、產品原產地聲明、數量標記、製造日期標記、校正標記、原產地標記，條碼、追蹤及追溯標識，並需依照規定的字體、大小與顏色等規格呈現，並須附有圖像健康忠告和完稅標籤。

衞生署指出，海外經驗證明該制度能有效降低吸煙率，減少吸煙產品的吸引力、增強戒煙意願，以及防止青少年吸煙，目前全球20多個國家包括澳洲、新加坡和英國等，已成功推行，香港將參考成功經驗，以確保本地規定與國際接軌。

現在的煙盒包裝印有焦油量及尼古丁量。（資料圖片）

新版健康忠告包括吸煙可致喉癌、口咽癌、膀胱癌、陽痿、禿頭

衞生署並指，除了統一包裝設計外，世衛的指引建議定期更換印在煙盒上的健康忠告內容，以維持長期成效。目前香港煙盒上的12款健康忠告，已由2018年沿用至今，政府將藉此契機，更新圖案及文字，以免效果隨時間流逝而減弱。

煙包五顏色包裝將成絕響。政府4月2日向立法會提交文件，提出由2027月3月1日起，煙包採用統一全煙害警示包裝，只用棕色，只可列出品牌及型號名稱，字型、大小也統一。（鄭子峰攝）

煙包五顏色包裝將成絕響。政府4月2日向立法會提交文件，提出由2027月3月1日起，煙包採用統一全煙害警示包裝，只用棕色，只可列出品牌及型號名稱，字型、大小也統一。（鄭子峰攝）

煙包五顏色包裝將成絕響。政府4月2日向立法會提交文件，提出由2027月3月1日起，煙包採用統一全煙害警示包裝，只用棕色，只可列出品牌及型號名稱，字型、大小也統一。（鄭子峰攝）

根據世衞的建議、海外經驗和本地研究，新版健康忠告共有三個主題，全以圖像呈現，分別是吸煙相關疾病造成的殘疾和容貌受損；導致生活水平嚴重下降的疾病；可能觸發戒煙意欲的疾病或狀況，即包括喉癌、口咽癌、膀胱癌、失明、足部壞死及截肢、慢性阻塞性肺病、肺癌、早逝、嬰兒猝死症、陽痿、禿頭和早產。

衞生署又指，與過去擴大健康忠告的做法一致，政府將提供充足時間，讓業界準備及適應新規定，並會就傳統吸煙產品統一包裝訂立附屬法例，當中會列明全煙害警示包裝樣式的細節，確保新法規能夠順利落實。

衞生署控煙酒辦公室今日（2日）交代新階段控煙措施。（歐陽德浩攝）

引入完稅煙標籤制度 應用防偽特徵及數碼技術

與此同時，政府引入完稅煙標籤制度，規定進口商或本地製造商須確保每包已完稅煙，在市場銷售時均已附貼完稅標籤，並透過應用防偽特徵及相關數碼技術，讓香港海關前線人員能更有效分辨是否完稅，以打擊私煙。至於完稅標籤的執行細節，海關正積極跟進。

煙盒不再印焦油量及尼古丁含量 防以「淡味煙」和「低焦油煙」作招徠

為了避免煙商以「淡味煙」和「低焦油煙」作招徠，令煙民誤以為害處較少，政府提交有關統一包裝設計和更換健康忠告的附屬法例時，同時會取消煙盒必須印有焦油及尼古丁含量的要求。即統一包裝設計規定實施後，煙盒不再印有焦油及尼古丁含量。

為進一步削弱煙草包裝的促銷效果，政府將會要求傳統吸煙產品，必須使用統一的包裝規格。圖為現在的煙盒包裝。（資料圖片）

完稅標籤採用紫外光墨水印製圖案 肉眼可分辨

文件並列明，物理防偽特徵參考常用於紙幣的技術，例如採用紫外光墨水印製圖案、加入金屬線等，讓市民或商販可快捷用肉眼分辨標籤的真偽；而數碼防偽特徵則有加密二維碼，目的為輔助海關人員執法，以專用儀器確認完稅狀態，海關將配備足夠數量的儀器供零售商使用。

衞生署認為統一煙草包裝設計可減低吸煙率。（資料圖片）

過渡期至2027年12月1日 衞生署促生產商盡早更換包裝

衞生署認為，上述兩項措施能相輔相成，既削弱煙草產品的市場吸引力，亦加強稅務及執法監管，形成整體效應，有效減低煙害保障公共衛生。統一包裝設計及完稅標籤預計將於2027年3月1日生效，過渡期至2027年12月1日，生產商在過渡期內應盡早更換包裝。