控煙｜湯修齊促增煙草稅至佔零售價75%　計劃在地盤推出戒煙服務

由4月30日起，在公眾地方管有指明另類吸煙產品，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支及草本煙等，即屬違法。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日（12日）表示，法例只禁止電子煙煙彈卻未禁止吸食裝置，存在邏輯矛盾，促政府全面禁止管有電子煙機。他又指，委員會將繼續促請政府檢討並增加煙草稅，由現時佔煙草零售價格約63%升至75%。



宏福苑火災後，地盤工人吸煙的情況受到關注。湯修齊指，委員會計劃與建造業議會合作，在地盤的「飯盒會」安排專家及醫療團隊即場提供戒煙資訊及跟進服務，支援工人戒煙。



由4月30日起，在公眾地方管有指明另類吸煙產品，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支及草本煙，即使未有吸食或使用、僅是隨身攜帶，亦屬違法。（資料圖片）

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。（資料圖片/黃浩謙攝）

批「禁彈不禁槍」有邏輯矛盾

吸煙與健康委員會主席湯修齊今日在商台節目《政好星期天》表示，早前有研究發現，電子煙含有超過1000種傳統香煙沒有的有害化學物質，會引致癌症及呼吸道疾病，可見電子煙害處較少的說法是「絕對的誤導」。他又指出現行法例只禁止電子煙煙彈卻未禁止吸食裝置，是「禁彈不禁槍」，存在邏輯矛盾，倡議政府全面禁止管有電子煙機。

另外，湯修齊指，過去曾連續兩年加煙稅，對降低吸煙率有幫助。他指，委員會將繼續促請政府檢討及增加煙草稅，令煙草稅佔零售價格的比率由現時約63%，提升至世界衞生組織建議的75%水平，並期望政府能盡快落實「無煙世代」政策。

港大公共衛生學院教授陳肇始。（資料圖片／馬煒傑攝）

陳肇始呼籲盡快禁止薄荷煙

在同一節目，港大公共衛生學院教授、前食物及衞生局局局長陳肇始指，本港吸煙率已由10.2%降至8.5%，等於讓逾10萬名煙民降低患有嚴重疾病的風險，還至少10萬個家庭的健康幸福獲得保護，反映控煙工作成效。

但她認為仍需進一步落實政策，避免年輕人因另類煙草產品而成為新煙民。她特別關注薄荷味傳統香煙，認為有味產品會吸引女性及年輕人吸煙，並呼籲盡快禁止。

湯修齊表示，正計劃與建造業議會合作，在地盤提供戒煙資訊及跟進服務，支援工人戒煙。（資料圖片／廖雁雄攝）

將在地盤提供戒煙服務

陳肇始亦關注建築地盤工人的吸煙問題，指相關數據顯示工人非因職業意外的死亡人數較高。她指早前已推出兩次「築健無煙」先導計劃，在地盤向工人講解吸煙禍害，並轉介個案參與戒煙計劃，共有約80人參加。

湯修齊亦表示，委員會今年的「戒煙大贏家」活動將重點吸納建築界人士，透過抽獎等鼓勵戒煙，並計劃與建造業議會合作，在地盤的「飯盒會」安排專家及醫療團隊即場提供戒煙資訊及跟進服務，支援工人戒煙。