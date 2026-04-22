北都｜陳國基率代表團訪韓　了解大田市大學培養學生創新能力工作

政務司司長陳國基今日（22日）率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團，繼續韓國訪問行程，為北都大學城的規劃建設提供參考。代表團先到訪位於大田市的韓國科學技術院（KAIST），參觀其校園設施，了解該院校在推動培養學生創新能力等方面的工作；他們其後到訪位於大德研究開發特區的基礎科學研究院，了解該院在基礎研究與應用創新、吸引人才等方面的經驗。



政務司司長陳國基（左二）、教育局局長蔡若蓮（左三）及代表團參訪韓國科學技術院。（政府新聞處圖片）

教育局局長蔡若蓮（左）及政務司司長陳國基（右）和代表團參訪基礎科學研究院。（政府新聞處圖片）

代表團上午到訪位於大田市的韓國科學技術院參觀其校園設施，與在該大學就讀的香港留學生會面，了解他們的學習情況，以及該院校在推動培養學生創新能力等方面的工作。

代表團特別就校園內的學生支援及配套措施、院校引入國際學生的策略以及與業界的聯繫合作跟學生交流，為北都大學城在校園生態與產學布局上累積實務觀察。

陳國基（中）、蔡若蓮（左一）及代表團參訪韓國科學技術院，與在該校就讀的香港學生會面，了解他們的學習生活。（政府新聞處圖片）

代表團其後與大田廣域市政務經濟科學副市長崔星兒會面，聽取當地發展院校與創新區規劃的情況、治理與籌資模式、產學研融合和吸引人才的經驗，並就深化兩地的教育領域合作交換意見。

陳國基（右二）、蔡若蓮（右一）及代表團與大田廣域市政務經濟科學副市長崔星兒（左二）進行交流座談。（政府新聞處圖片）

陳國基表示，港府正全力推進建設北都大學城，冀將其打造為國際教育和創科樞紐。他期望透過是次行程，借鑑大田市在吸引頂尖科研人才、高效治理和資金模式方面的成功經驗，了解當地如何將科學研究成果轉化為產業應用。

陳國基下午帶領代表團到訪位於大德研究開發特區的基礎科學研究院。基礎科學研究院於2011年落成，是韓國首個專門從事基礎科學研究的機構，擁有先進的共享設施和大規模的科研基礎建設。代表團走訪研究院的科學文化中心，並與署理院長金永德會面，深入了解該院在基礎研究與應用創新、吸引人才等方面的經驗。

陳國基（右一）、蔡若蓮（右三）及代表團參訪基礎科學研究院。（政府新聞處圖片）

陳國基（右二）、蔡若蓮（右三）及代表團參訪基礎科學研究院，並與署理基礎科學研究院院長金永德（左二）進行交流座談。（政府新聞處圖片）

陳國基指，基礎科學研究院致力結合基礎研究和應用創新，並專注建立科學研究生態系統，有關經驗為香港在規劃北都大學城提供了寶貴的借鏡。他期望了解該機構對基礎研究的持續支持，如何有利於應用創新與產業的無縫融合，以助香港更完善地規劃北都大學城，從而促進把優秀研究成果轉化為具影響力的科學發現、實現技術突破及釋放潛在的經濟價值。

陳國基、蔡若蓮及一眾代表團成員傍晚轉抵首爾市，明日繼續訪問行程。