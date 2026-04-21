北都｜陳國基率大學城代表團訪韓國　了解世宗市發展多校生態系統

政務司司長陳國基今日（21日）率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團，展開為期四日的韓國訪問行程，實地考察當地大學城的發展模式和實踐經驗，為北都大學城的規劃建設提供切實參考。代表團首先與世宗市國際關係大使李湖植會面，聽取當地發展大學共享校區的情況及產學研融合和吸引人才的經驗，並就深化兩地的教育領域合作交換意見。



政務司司長陳國基（左三）、教育局局長蔡若蓮（左二）及代表團與世宗市國際關係大使李湖植（左四）進行交流座談。(政府新聞處圖片)

政務司司長陳國基（左五）、教育局局長蔡若蓮（左七）及代表團與世宗市國際關係大使李湖植（左六）會面。(政府新聞處圖片)

陳國基指出，政府正積極發展北都大學城，冀將其打造為國際教育及創科樞紐。他期望透過是次行程，借鑑世宗市在發展多校生態系統方面的成功經驗，了解他們在校園規劃、共享設施管理、吸引人才策略及創建推動創新和經濟增長的大學社區方面的經驗、考慮和見解；同時通過是次訪問考察，促進兩地教育領域的交流合作。

政務司司長陳國基（右二）、教育局局長蔡若蓮（右三）及代表團參訪世宗共同校區，並聽取校方代表講解校園的運作和規劃。(政府新聞處圖片)

代表團其後到訪世宗共同校區。世宗共同校區於2024年正式啓用，有多所韓國頂尖大學進駐，包括首爾大學、忠北大學、忠南大學、國立韓巴大學和韓國開發研究院國際政策大學院。代表團走訪園區內院校及共用學術文化支援中心等設施，並與世宗共同校區運營法人理事長韓晳洙會面交流，深入了解校園的運作和規劃。

陳國基表示，世宗共同校區以一體化和開放協作模式匯聚多所院校，在高等教育發展上具創新性及前瞻性；同時，園區整合教育、科技與人才培養，並在可持續和智慧校園發展、產學研深度合作及建立創業生態系統上取得成果。

政務司司長陳國基（右三）、教育局局長蔡若蓮（右四）及代表團參訪世宗共同校區。(政府新聞處圖片)

政務司司長陳國基（右二）率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團4月21日訪問韓國，與代表團參訪世宗共同校區。(政府新聞處圖片)

陳國基期望將世宗的成功經驗帶回香港，助力香港建立更創新、可持續、充滿活力及產學研結合的北都大學城，同時繼續促進兩地教育領域展開更深入的交流合作。他和教育局局長蔡若蓮及一眾代表團成員，明日（22日）將前往大田，繼續訪問行程。