信置財團奪錦上路站2期　黃永光：對國家香港充滿信心、投資130億

昨日（20日）截收8間發展商及財團標書的港鐵（0066）錦上路站第二期物業發展項目，港鐵公佈，項目合約由信置（0083）、中海外（0688）、鷹君（0041）、招商局（0978）合組之倬富有限公司成功投得。



該項目預計將提供1,290伙，並設有基座商場。信和置業主席黃永光表示，項目總投資額逾130億港元，興建優質住宅項目，配合區內基建及產業布局，為北部都會區的高質量發展作出積極貢獻。



港鐵指出，錦上路站第二期物業發展項目的招標安排，給予發展商選擇競投商業部分的未來權益安排。倬富有限公司將取得此發展項目商業部分的未來擁有權。

將發展住宅、商場綜合項目

信置表示，投得上述新項目，進一步鞏固集團於北部都會區的策略布局，印證集團對香港長遠發展的堅定承諾。項目位處北部都會區核心地段，地理位置優越，極具發展潛力。用地毗鄰錦上路站，周邊匯聚創新科技產業群。隨着未來北環綫開通，錦上路站與不斷擴展的鐵路網絡無縫接軌，將成為連接北環綫與屯馬綫的重要轉乘樞紐。項目將發展為集住宅及商場設施的綜合發展項目，住宅總樓面面積可達約767,882平方呎，商業總樓面面積可達約438,633平方呎。

黃永光：對國家、香港前景充滿信心 總投資額130億

信和置業主席黃永光表示，非常高興投得這幅備受市場關注的優質用地，是北部都會區首個大型發展項目；錦上路站第二期物業發展項目是北部都會區發展中的重點核心項目之一。北部都會區將建設成為國際創新科技產業基地，潛力無限。集團主動對接國家「十五五」規劃，並將進一步推動香港實踐「南金融、北創科」的雙引擎發展大局。

黃永光又表示，集團對國家及香港的前景充滿信心，計劃總投資額逾130億元，興建優質住宅項目，配合區內基建及產業布局，為北部都會區的高質量發展作出積極貢獻。

錦上路站。

信和置業執行董事田兆源表示，項目享屯馬綫及未來北環綫的雙綫優勢，將成為連接北部都會區與市區的重要交通樞紐。隨着第三間醫學院落戶北部都會區大學城，區內將匯聚高端醫療及科研人才，進一步提升區域競爭力，為北部都會區長遠發展注入持續動力。

中國海外地產董事總經理游偉光表示，北部都會區是香港未來20年重大的發展戰略， 以「雙城三圈、優勢互補、一體發展」為定位，是粵港澳大灣區建設的重要引擎，亦是香港未來經濟發展的新動力。北環綫是連接香港東西鐵路綫的重要基建項目，錦上路站是重要的樞紐站，項目憑藉其緊鄰鐵路的區位優勢，享深港跨境往來之便。

港鐵錦上路站一帶。（資料圖片）

據悉，其他入標發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒基（0012）、嘉華國際（0173）、會德豐地產。

賣樓利潤分紅固定19%、「一口價」決勝負

錦上路站第二期物業發展項目早前截收合共30份意向書。據了解，港鐵今次招標錦上路站方式跟近年其他項目接近，即由港鐵負責處理補地價問題，賣樓利潤分紅固定19%，發展商須建議一筆地價作為決勝負關鍵。

商場可由港鐵16億回購

至於商場部分成為關鍵，港鐵提出兩個方案予發展商選擇。方案一發展商可選擇保留商場自行發展，最少可建樓面約10.8萬平方呎，最多可建43.9萬平方呎，而方案二則是由發展商興建約28萬平方呎的商場，及後港鐵將以16億元回購，即每呎約5,700元左右。

住宅樓面涉76.78萬呎、商業涉43.86萬呎

項目坐落於將被稱為丈量約份第106約地段第2329號的地段，毗鄰港鐵錦上路站，項目將發展成為一個綜合發展項目，包括商場設施；其住宅總樓面面積上限為767,882平方呎，而商業總樓面面積上限則為438,633平方呎。項目將與港鐵網絡連接，待北環綫開通後，錦上路站將升級為北環綫與屯馬綫的轉乘樞紐。

預計提供1290伙

早前發展局局長甯漢豪曾透露，錦上路站第二期物業發展項目將提供1,290伙。

每呎地價料6000元、估值72億

有測量師預計，由於項目規模龐大，總可建樓面逾120萬平方呎，投資額及風險較大，料日後將以大型發展商及財團入標為主，出價及入標反應亦要視乎招標章程的條件。若每呎樓面地價約6,000元計算，項目初步估值約72.39億元。

商業樓面部分回本周期相對較長

又指現時樓市屬於復甦期，而且項目總樓面大、投資金額大，預計以大型發展商競投為主，而商業樓面部分回本周期相對較長，故此地價預計跟第1期項目有差異，預期項目樓面地價約4,700元。