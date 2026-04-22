五一黃金周｜九巴開篷巴士HK2周六啟航　經昂船洲大橋和青馬大橋

九巴今日（22日)公布，將於本周六（25日）推出全新「九巴遊香港」開篷巴士路線「天際漫遊」HK2，於五一黃金周期間為旅客提供開篷巴士體驗。遊客乘著HK2，可在上層欣賞昂船洲大橋和青馬大橋，感受黃昏至夜晚的天際美景，以及在西九龍走廊上穿梭香港新舊城區，連接「打卡」必到的舊油麻地警署。



九巴將於4月25日起推出全新「九巴遊香港」開篷巴士路線「天際漫遊」HK2。（九巴圖片）

HK2由九龍站出發，通過世上其中一條最大跨度的雙塔斜拉橋——昂船洲大橋。（九巴圖片）

HK2來回程均會駛過屬全球跨度最長的行車鐵路雙用懸索吊橋之一——青馬大橋。部分班次可在大橋上欣賞日落。（九巴圖片）

九巴表示，開篷巴士路線「天際漫遊」HK2由九龍站出發，經過尖沙咀、高鐵西九龍站等旅客熱點後，駛上西九龍公路，通過昂船洲大橋和青馬大橋，遊客可以親身感受世上其中一條最大跨度的雙塔斜拉橋和行車鐵路雙用的懸索吊橋的氣勢。

「天際漫遊」HK2本周六起，每日下午5時15至晚上10時15分由九龍站及尖沙咀開出，每60分鐘一班，全程收費成人58.4元，小童及長者半價。

HK2通過昂船洲大橋時的景色。（九巴圖片）

HK2通過昂船洲大橋時，會看到貨櫃碼頭。（九巴圖片）

HK2來回程均會駛過青馬大橋，部分班次可在大橋上欣賞日落。（九巴圖片）

回程時，遊客可在青馬大橋上觀賞世界第一條三塔式斜拉索橋——汀九橋，當駛上青衣北岸公路時，更可以從橋底穿越汀九橋，近距離感受它的壯麗。開篷巴士之後會駛上西九龍走廊，沿線會由西九龍填海區的開揚景觀，漸漸變為在大角咀和旺角的舊式大廈間穿梭，連接至舊油麻地警署。

HK2會駛上西九龍走廊，沿線由西九龍填海區的開揚景觀，漸漸變為在大角咀和旺角的舊式大廈間穿梭，接駁至舊油麻地警署，讓遊客感受到香港多重面貌。（九巴圖片）

HK2會駛上西九龍走廊，沿線由西九龍填海區的開揚景觀，漸漸變為在大角咀和旺角的舊式大廈間穿梭，接駁至舊油麻地警署，讓遊客感受到香港多重面貌。（九巴圖片）

HK2每日傍晚至晚上從九龍站及尖沙咀開出，遊客乘搭指定班次，更可以在大橋上欣賞日落。