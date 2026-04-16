油價上升｜九巴城巴被指削班次　運輸署：必須按批出詳情提供服務

美國及以色列攻擊伊朗，令國際油價創新高，有指九巴及城巴因而削減班次，部分班次間距增加5至15分鐘。運輸署今日 ( 16日）重申，營辦商可按乘客需求的變化向運輸署申請調整服務，已提醒必須按運輸署批出的服務詳情提供服務，不得擅自縮減班次。



另外，跨部門監察燃油供應專責組轄下公共交通服務特別申請工作組今日（16日）召開首次會議。運輸及物流局表示，工作組會考慮具針對性的臨時措施，協助營辦商節省能源和提升營運效率，以應對油價變動。



運輸署表示，現時有既定機制處理巴士班次調整事宜，營辦商可按乘客需求的變化向運輸署申請調整服務。（資料圖片）

有指巴士班次間距增加5至15分鐘一班

有知情人士指，九巴及城巴因油價上升削減班次。有的幅度大概是原本每15分鐘一班改為每20分鐘一班、原本每20分鐘一班改為每25分鐘一班、原本每30分鐘一班則改為每40至45分鐘一班等。此措施近日才開始，基本上覆蓋所有路線。

運輸署：上周已公布補貼柴油價格及減免隧道費

運輸署表示，現時有既定機制處理巴士班次調整事宜，營辦商可按乘客需求的變化向運輸署申請調整服務。運輸署已提醒專營巴士營辦商在提供專營巴士服務時，必須按運輸署批出的服務詳情提供服務。

署方稱，因應國際油價對社會的影響，政府上周已公布措施，包括對柴油價格每公布補貼3元，減免專營巴士等非私家車輛50%隧道費等，並透過「公共交通服務特別申請工作組」與公共交通服務營辦商保持溝通，協助營辦商靈活應對燃油成本上升等。

署方表示，會不時與專營巴士營辦商審視使用率較低的巴士路線的運作情況，按實際運作情況重整資源，包括調整現有路線的服務水平。工作組亦會以維持公共交通服務的穩定與正常運作情況為前提，提速協助審批公共交通營辦商靈活應對燃油成本上升的申請。

運輸署表示，現時有既定機制處理巴士班次調整事宜，營辦商可按乘客需求的變化向運輸署申請調整服務。（資料圖片／廖雁雄攝）

汽車交通運輸業總工會第二副主席兼九巴分會主任黎兆聰指，九巴設有「L車」更分，平均10至12小時一更，做繁忙時間及頂替一般車長用膳時間。「L車」由全職或五天工作車長負責。不過，現時九巴也削減這些更分，令車長一個月少了二至三千元不等。

黎兆聰指，工會一直關注事件，不希望削減班次影響乘客及車長收入，因為政府已向商用車提供油價補貼。

據悉，城巴亦有減少半職車長工作。

汽車交通運輸業總工會第二副主席兼九巴分會主任黎兆聰。(資料圖片)

另外，跨部門監察燃油供應專責組轄下、由運輸及物流局局長陳美寶領導的公共交通服務特別申請工作組，今日（16日）召開首次會議。運輸及物流局表示，會上聽取了九巴、城巴及新大嶼山巴士目前的經營環境和營運情況，並聆聽他們應對燃油成本上升的措施；工作組在會議上與各營辦商坦誠交換意見，並感謝各營辦商在嚴峻的經營環境下仍然致力提供穩定的公共交通服務。

局方表示，政府會繼續監察燃油成本的變化和最新情況，與各公共交通營辦商保持聯繫。因應營辦商的整體營運環境和成本，並考慮市民的負擔能力，同時維持公共交通服務的穩定與正常運作，工作組會考慮具針對性的臨時措施，協助營辦商節省能源和提升營運效率，以應對油價變動。

出席會議的包括環境及生態局副局長黃淑嫻、運輸署署長謝詠誼和政府經濟顧問范婉兒。

由運輸及物流局局長陳美寶（右三）領導的公共交通服務特別申請工作組今日召開首次會議。環境及生態局副局長黃淑嫻（左三）、運輸署署長謝詠誼（右二）和政府經濟顧問范婉兒（左一）亦有出席。（政府新聞處圖片）

跨部門監察燃油供應專責組轄下公共交通服務特別申請工作組今日召開首次會議。（政府新聞處圖片）