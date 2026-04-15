七人欖球賽周五開鑼　巴士公司增10條線行經尖沙咀、中環、灣仔等

運輸署今日（15日）表示，為配合周五起一連3日（即4月17日至19日)於啟德體育園舉行的2026香港國際七人欖球賽，將實施特別交通及運輸安排。署方已協調公共運輸服務營辦商在每日最後一場賽事完結後的離場時段加強服務，港鐵將會加密屯馬綫班次，專營巴士公司亦會於宋皇臺道上落客區提供共10條特別巴士路線，前往港九新界各主要地區。



2025年國際七人欖球賽，專營巴士公司也有開設特別路線。（資料圖片/洪戩昊攝）

2025年國際七人欖球賽散場情況。（資料圖片/洪戩昊攝）

2025年國際七人欖球賽散場情況。（資料圖片/洪戩昊攝）

運輸署指，屆時啟德體育園一帶的交通預期會較繁忙，觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車前往。

署方已協調公共運輸服務營辦商在每日最後一場賽事完結後的離場時段加強服務。港鐵將會加密屯馬綫的班次，專營巴士公司亦會於宋皇臺道上落客區提供共10條特別巴士路線，前往港九新界各主要地區。

當中包括第SP2A號線和第SP10號線，分別行經彌敦道近尖沙咀諾士佛臺，以及銅鑼灣近百德新街、灣仔及中環（蘭桂坊和蘇豪區），便利觀眾。

啟德主場館的士上落客區將會開放。不過，由於預計離場人士眾多，輪候的士的時間會較長。

觀眾可留意場地廣播和「離場易」平台提供的實時資訊，以及經運輸署網頁、「香港出行易」流動應用程式、電台和電視台發放的最新交通消息。