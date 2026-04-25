新紮師兄｜學警體能肥佬二度入學堂終成功　因失敗過更要用盡全力

警察學院今日（25日）舉行結業會操，其中一位畢業生、學警歐陽奕鳴曾因未能通過體適能測試，須離開學堂，未能畢業。當時他感到失落及自我懷疑，但「當差」決心卻從未動搖。



為爭取時間訓練體能，他選擇擔任補習老師，每日在結束教學工作後便投入體能訓練，針對自己的弱項制訂訓練計劃。半年後，他再次投考警隊，第二次進入學堂。今次他最終不但成功完成，更奪得薛富盃、銀笛及警務處處長學業成績優異證書。



對於第二次入學堂時脫胎換骨，他說是因為經歷過失敗，所以在第二次機會時，更不想令自己有遺憾而用盡全力。



學警葉浩文（左）、見習督察范婕妍（中）及學警歐陽奕鳴（右）為今日畢業的新紮師兄及師姐。（梁鵬威攝）

學警葉浩文（左）、見習督察范婕妍（中）及學警歐陽奕鳴（右）為今日畢業的新紮師兄及師姐。（梁鵬威攝）

第一次入學院受訓 因未能通過體適能測試須離開

歐陽奕鳴自小嚮往警察，認為是守護香港安寧最堅實的前線力量。就讀廣州暨南大學時，他看到「香港警察內地大學招募快線」的資訊，便決定報名，並順利進入學院受訓。

然而，他入學後才發現自己對學院體能訓練強度的認知不足，加上當時未養成運動習慣，所以最終未能通過體適能測試，須離開學堂。當時他感到失落及自我懷疑，但「當差」決心卻從未動搖。

我認為一個真正嘅警察，係有正視自己短板嘅勇氣，亦都有再次出發嘅勇氣。 學警歐陽奕鳴

歐陽奕鳴認為，一個真正的警察有正視自己不足的勇氣。（梁鵬威攝）

被「踢出校」後做補習老師 以便工作後針對體能弱項進行訓練

為爭取時間訓練體能，歐陽奕鳴選擇擔任補習老師，每日在結束教學工作後便投入體能訓練，針對自己的弱項制訂訓練計劃。半年後，他再次投考警隊，第二次進入學堂。

在訓練中，他全力以赴、不敢鬆懈，最終不但成功完成，更奪得薛富盃、銀笛及警務處處長學業成績優異證書。對於第二次入學堂時脫胎換骨，他這樣解釋：

因為自己失敗過，覺得呢種失敗嘅滋味好難受，唔想再令自己有個咁樣嘅遺憾，所以我對每一次嘅考核、每一次嘅訓練，都用盡自己嘅全力。 學警歐陽奕鳴

對於第二次入學堂時脫胎換骨，歐陽奕鳴（右）說是因為經歷過失敗，所以在第二次機會時，更不想令自己有遺憾而用盡全力。（梁鵬威攝）

歐陽奕鳴說，會秉持這段經歷培養的堅毅，履行警務職責，繼續前行。