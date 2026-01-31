警察學院｜曾任護士EO轉投警隊　女督察：想喺最前線阻止悲劇發生

警察學院今日（31日）舉行結業會操，新一批15名見習督察及248名學警將投入警務工作。獲頒「榮譽警棍」的見習督察譚樂怡（Kiki）現年24歲，為大學護理系畢業生，做過實習護士，投考警隊前曾任職政府行政主任（EO）。明明已手握「鐵飯碗」，但仍毅然轉跑道，譚樂怡解釋父親是警務人員，她自小熱愛警察題材的電視劇，愛看電影《無間道》，加上大學時參加警隊學長計劃，實習時籌辦反毒品活動經歷難忘，令她立志要走在最前線，「想喺最前線阻止悲劇發生」。



獲頒「榮譽警棍」的見習督察譚樂怡（Kiki）現年24歲，為大學護理系畢業生，做過實習護士，投考警隊前曾任職政府行政主任（EO）。（黃寶瑩攝）

護理系畢業轉戰EO再投警隊 棄「鐵飯碗」只為使命感

現年24歲的譚樂怡，畢業於護理系，做過實習護士，加入警隊前曾任職政府行政主任（EO）。在旁人眼中，護士與EO均是薪高糧準的「鐵飯碗」，但譚樂怡心中卻另有追求。她透露，自小熱愛警察題材的電視劇，受流行文化中充滿正義感及使命感的警察形象所吸引，尤愛看電影《無間道》，夢想是成為一名警察。

而譚樂怡的父親也是警務人員，在她讀大學時，父親已介紹及建議她參加警隊學長計劃（PMP）。譚樂怡自言，當初揀選修讀護理系是為了幫人，而參加警隊學長計劃時，發現任職督察，可以在最前線阻止悲劇發生，帶來更大的滿足感，所以她希望透過主動執法，從源頭打擊罪行，保護更多家庭免受傷害。

譚樂怡認為在最前線阻止悲劇發生，帶來更大的滿足感。（黃寶瑩攝）

認為警民關係大有改善 家人朋輩支持投考

當譚樂怡決心投考督察時，家人除了支持外，亦提醒她警務工作面對的挑戰遠超想像，必須做好心理準備；她的中學及大學同學均表示支持，甚至有朋友與她一同投考。這份來自朋輩及家人的支持，成為她撐過36周訓練的最大支援。

警民關係向來備受關注，譚樂怡認為現時警民關係已大大改善，警隊在宣傳上已多做功能，在防騙工作上亦與不同機構緊密合作，「市民見到警察做嘅實事，都會對警隊有信心。」

融匯護理與行政經驗 職場經歷並無白費

由護士轉做EO，再轉投警隊，接連轉換跑道，譚樂怡認為過往的職場經歷並無白費，護理專業訓練出的抗壓能力與同理心，對警務工作大有裨益，「無論在醫院應對突發情況，抑或街頭處理緊急案件，同樣需要冷靜判斷」，更懂得運用同理心與不同背景的市民溝通，妥善處理糾紛。至於行政主任的文職經驗，讓她熟悉政府運作及文書處理，令她在處理督察的行政及文書方面更得心應手。

見習督察黃鈺茵（左）、見習督察譚樂怡（中）及學警程炫（右）。（黃寶瑩攝）

冀重返毒品調查科 針對青少年濫藥問題

早前有警官在訓練時受傷，令外界關注警隊訓練的安全問題，譚樂怡表示對教官團隊充滿信心。「當然我哋亦都好相信我哋嘅體能教官， 佢哋亦都有非常豐富嘅經驗，知道點樣去控制我哋應付到嘅程度」，她指訓練循序漸進，即使體能未達高水平的同學，透過持續訓練下亦不斷進步，最終克服挑戰。

談及未來抱負，譚樂怡希望日後能重返在警隊學長計劃實習時，曾任職的毒品調查科。她解釋曾親眼目睹毒品如何摧毀青少年的一生，深受感觸，當時她帶領中學生籌辦反毒品活動，亦體會到宣傳教育的效用，所以希望運用自己的專業知識及督察身份，重點打擊毒品罪行，特別是針對青少年濫藥問題，為社會出一分力。

譚樂怡認為近年警民關係已大為改善。（黃寶瑩攝）

首屆學警訓練班「最優秀學員」出班

同樣轉換跑道的，亦包括現年21歲的警員程炫，他從小認為警務工作有意義，中學進行個人生涯規劃面談，班主任認為他樂於助人，富正義感，適合當警察。及後他在內地國際學校修讀高中，畢業後到美國修讀副學士，主修物理治療，但卻認為並不適合自己，一年後決定回港。2024年1月，他在一個教育及職業展覽留意到「學警預備訓練課程」正招募學員，遂馬上報名。

學警程炫在首屆「應用教育文憑一學警預備訓練」課程中獲頒「最優秀學員」獎項，之前再進入學堂。（黃寶瑩攝）

他在首屆「應用教育文憑一學警預備訓練」課程中獲頒「最優秀學員」獎項，以學員身份完成22周訓練，之後再於2025年7月以學警身份踏入警校，接受27周的基礎訓練。他稱在入班第一個星期，高強度與高標準的基礎訓練模式令他體會到警隊的嚴謹，亦令他反思身為學警的責任，不僅是做好份內事，而他更被選為班長，更需要給予清晰的指令。他認為近兩年的時光，使他變得更有條理、更有紀律，是一場自我重塑的過程。