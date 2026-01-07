輔警這一家　四口兩代人四心同繫　兄妹：父母無聲堅守是最好身教

今日（7日）出版的《警聲》，記下一家四口同披警服的故事。任職政府文書職系的輔警警長周永雄因早年長期與警隊人員共事，受鼓勵下投考香港輔助警察隊，輔警工作更為他帶來一生姻緣，他與輔警同事、現於政府物流服務署工作的張婉儀後來共諧連理。



兩人言傳身教，影響兩名子女周沛銳和周栩芊，就讀大學兄妹已先後加入輔警隊。一家四口兩代人，穿梭香港不同街道執勤，從開始二人同心到今天四心同繫，兄妹二人稱，引領他們投身警隊，是父母十年如一日對服務香港的默默堅持，這份潤物無聲的堅守，是對他們最好身教：「我們希望延續走爸媽的路，既是對他們最大的致敬，也是我們對這套制服的承諾。」



香港輔助警察隊當中，有4名成員來自一家四口。《警聲》

回顧31年警務生涯，駐守天水圍分區的周永雄最難忘是多年前處理一宗協助臨盆孕婦的求助個案，他說當時該名孕婦緊握着他手臂，抓得滿臂血痕，但能助她穩定情緒，更成功見證新生命誕生，周永雄認為一切付出都值得。

周永雄的輔警工作不僅讓他體會到一顆新生命的重量，更為他帶來攸關一生的姻緣，他與輔警同事張婉儀因這份相同使命共諧連理。

至於張婉儀與警隊更結緣於童年。「6、7歲時在街市與母親失散，那種恐懼與無助至今歷歷在目。」 張婉儀說，當時幸得一位女警安慰她：「小朋友不用怕，有警察姐姐在」，並協助尋回母親。這句話看似微不足道，卻給年幼的張婉儀莫大的安全感，而正是這份感覺，推動她於1999年加入輔警隊，延續守護他人的初心。

張婉儀（左）與女兒周栩芊（右）分別駐守元朗分區及尖沙咀分區。《警聲》

父母二人的言傳身教如春風化雨，深深影響周沛銳和周栩芊。現就讀大學的兄妹二人，先後加入輔警隊。熱愛長笛的周沛銳加入輔警隊樂隊，在典禮中以悠揚樂韻展現才華；而精通兩文三語和懂法語的周栩芊則在十八歲生日當天即遞表投考，現駐守旅客絡繹的尖沙咀分區。

一家四口，兩代人，穿梭於香港不同街道執勤，從一開始二人同心到今天四心同繫。兄妹二人稱，引領他們投身警隊的是父母十年如一日對服務香港的默默堅持，父母這份潤物無聲的堅守，是對他們最好的身教：「我們希望延續走爸媽的路，既是對他們最大的致敬，也是我們對這套制服的承諾。」

今日出版的《警聲》指，輔警隊全年招募，歡迎警隊同事鼓勵家人及朋友，不論全職或兼職、自僱或無固定職業人士，亦包括本地大學或大專院校學生加入。申請人成功通過甄選面試及相關考核後，會接受基礎受薪訓練，結業後便可成為輔警警員。