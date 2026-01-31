警察學院｜前港隊泳手投考督察　談江旻憓出任公職：樂見轉換跑道

警察學院今日（31日）舉行結業會操，新一批15名見習督察及248名學警將投入警務工作。應屆見習督察中不乏體壇健將，包括見習女督察黃鈺茵（Jasmine），曾是香港游泳代表隊成員，擁有長達15年的運動員生涯，屢次代表香港出戰賽事。大學畢業後，她曾任職交通工程顧問，頻繁與警方合作，漸對警務工作感興趣，最終毅然「轉換跑道」投考督察。退役運動員轉投公職備受社會注視，談到江旻憓搖身一變，成為立法會議員，黃鈺茵認為運動員生涯短暫，樂見退役運動員轉換跑道，成功找到他們的興趣。



見習督察黃鈺茵（左）、見習督察譚樂怡（中）及學警程炫（右）。（黃寶瑩攝）

屢代表香港出戰賽事 15年泳手生涯練就堅毅

現年26歲的黃鈺茵，自6歲習泳，8歲加入中國香港游泳總會（前稱香港業餘游泳總會），泳壇生涯長達15年。她曾代表香港出戰多項賽事，包括2017年第五屆阿什哈巴特亞洲室內暨武藝運動會。她畢業於香港中文大學工商管理系，副修健康與體育運動科學。黃鈺茵說，十多年的競技訓練塑造了其堅韌、自律及不屈不撓的性格。儘管曾因成績未如理想氣餒，但她學會在挫折中調整，時刻保持正面心態面對逆境。

黃鈺茵曾參加2016年第五屆亞洲中學生游泳錦標賽。（警方提供圖片）

曾任交通工程顧問頻與警方合作 對警務工作產生興趣

大學畢業後，黃鈺茵曾在交通工程公司擔任顧問，其間她參與了多個地區交通改善計劃及大型基建項目，工作涉及精密規劃及多方協調。她憶述，工作時經常與警方交通部合作，制訂施工期間的臨時交通安排及事故應變方案。過程中她明白到警察工作十分專業和嚴謹，因而對警務工作感興趣。她於2024年7月投考警方，未來希望加入交通部服務市民。

家人支持轉跑道 冀加入警隊泳會

由工程顧問轉做警察，跨度雖大，但黃鈺茵表示身邊人均給予正面支持，「當我解釋過因為之前工作接觸過警察，了解佢哋工作後產生興趣，家人同朋友都非常明白同支持。」黃鈺茵亦有向加入警隊的退役運動員前輩「取經」，了解投考心得，又得知警隊設有游泳會，她希望能加入其中，發揮所長代表警隊參加不同賽事。

黃鈺茵認為安全帶能減低意外傷亡，但承認執法層面存在難度，或可研究彈性執法，避免警民衝突。（黃寶瑩攝）

運動員具強大意志 能適應不同環境 樂見同儕轉換跑道

黃鈺茵認為運動員具備高抗壓能力與強大意志，這些特質不僅有助適應警務工作，亦能應用於不同環境。退役運動員轉投公職往往備受社會注視，記者亦提到如江旻憓搖身一變，成為立法會議員，黃鈺茵認為運動員生涯短暫，要轉換跑道無可避免，她亦樂見同儕成功轉換跑道，成功找到他們的興趣。

面對社會對治安的關注，特別是近年發生鑽石山荷里活廣場斬人事件及屯門持刀案件，警隊要如何重新建立市民對社會安全的信心，黃鈺茵強調警方會透過高姿態巡邏，預防悲劇發生。