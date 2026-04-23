宏福苑火何不用緊急警示？消防首披露曾考慮　但發警示須時一小時

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，續有消防處人員作供。就有意見關注大火當日為何不用緊急警示系統通知居民疏散，消防處副處長（行動）陳慶勇透露當日曾考慮使用，但由於發出警示要一小時時間，對消防幫助不大，加上無法預計居民收到警示後的反應，擔心會造成更多危險，故最後決定不使用系統。



2026年4月23日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第18場聽證會，消防處副處長（行動）陳慶勇出席作供。（鄭子峰攝）

消防處副處長（行動）陳慶勇1998年入職消防處，服務了27年，2023年升為消防處副處長（行動），負責消防、救護總區。談到大火當日疏散居民的情況，委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，有證供指，消防車有嗚笛，但為了不影響通訊，到場時便關掉。陳同意說法。

被問是否有其他方法通知居民？陳指，資源集中在為居民打開生路；至於通知居民，有同事曾到三幢大廈嘗試打響火警鐘但不果，故要取捨，如果再用其他方法，就涉及資源分配問題。

杜淦堃指新冠曾收警示被嚇倒 消防指地區性不適用邏輯有矛盾

陳在供詞中表示，曾考慮使用政府的緊急警示系統，但最後沒使用。杜表示，新冠疫情期間很多人曾收到警示，他自己也被嚇倒。就陳的證供指，要有廣泛地區性情況，例如大型建築物倒塌、暴動、炸彈，才可使用系統，但局限地區就不適用。杜認為，政策邏輯有矛盾，「唔通全港好多炸彈？」

陳慶勇稱過往無就警示系統進行教育 擔心市民思考「係咪一定要走」

陳慶勇回應指，按消防從小教育市民，如聽到火警鐘響，應盡量逃生，若遇到濃煙則應返回單位。不過，過往無就緊急警示系統進行教育工作，擔心市民若見到信息，反而會思考「係咪一定要走呢？」。但與此同時，若市民選擇逃生，亦有可能遇到更大危險。

陳慶勇披露系統需要一小時才能發出警示

他又補充，系統需要一小時後才能發出警示，對消防員幫助不大。因此，最終決定不使用系統。他又指，不清楚為何發出警示需要一小時，但消防有用「回撥」機制與居民溝通。

2022年3月9日傍晚，政府發出緊急警示，提醒市民伊利沙伯醫院轉為定點醫院。惟今次宏福苑大火中，消防處未有使用。（香港01記者截圖）

惟對於杜淦堃指，今次火警鐘失效、大廈窗戶因大維修被封，現有選項始乎只剩下緊急警示系統，陳表示正確。但他重申，消防無法預計居民收到警示的反應，居民貿然離開，有可能更危險。他又指，如有火警鐘，會較有信心居民知道如何逃生。

（緊急警示系統）信息雖然簡單，但係咪做到？如果係，我哋都唔使用咁多資源做（火警鐘）公眾教育。 消防處副處長（行動）陳慶勇

杜淦堃指，政府正考慮提升系統，包括分區發出信息，將來亦會做教育工作，「系統都唔只有火警時可以用，都可以話畀人知發生咩事、點做。」陳慶勇表示同意，又指會對警示內容做研究。陳又同意杜所指，不使用警示系統，是當時考慮過後的決定，而非遺忘了系統。