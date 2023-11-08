颱風小犬｜拒用緊急警示系統預報颱風暴雨　謝展寰：用喺地震海嘯

九月颱風和暴雨襲港期間，有市民不滿天文台預警時間短，環境及生態局局長謝展寰說科技上仍有限制，天文台會在可行之下盡快發出預告，認為不需要動用耗資1.5億元設立的緊急警示系統，稱緊急預報用於非一般情況，舉例地震、海嘯等「平時大家唔係好關心嘅情況」。



對於有議員建議與民間氣象愛好組織合作提升對天氣預報的掌握程度，謝展寰說他們整體不夠天文台準確「某啲人其實唔準確嗰啲大家有冇留意呢咁樣」。



金融界立法會議員陳振英在會上指，五百年一遇暴雨在短時間內由紅雨變黑雨，市民可能因為不掌握情況而身陷險境。（會議直播截圖）

稱緊急警示系統用於地震和海嘯 目前不需要用

金融界立法會議員陳振英在會上指，五百年一遇暴雨在短時間內由紅雨變黑雨，市民可能因為不掌握情況而身陷險境，問到是否能用緊急警示系統。謝展寰回應指，緊急預報會用於非一般的情況，「如果安裝了天文台手機應用程式，會即時收到有關通知。將來緊急的預報，我相信會用在大家平時不太關心的情況，例如特大地震或海嘯這些情況」，認為見不到平常需要動用緊急警示系統，但承諾會繼續努力改善預測能力。

緊急警示系統2020年耗資1.5億元設立，至今使用了一次，就是去年疫情期間提醒市民，伊利沙伯醫院成為定點醫院接收確診者，呼籲其他人不要前往。根據天文台網頁，自1979年香港短週期地震台網投入運作起計算，平均每年錄得大約 2 次有感地震。

建制派「班長」立法會議員廖長江指，當局會否考慮和民間組織合作，幫助市民掌握天氣。（會議直播截圖）

與氣象愛好組織合作？謝展寰：某啲唔準確大家有冇留意呢

建制派「班長」立法會議員廖長江指，當局會否考慮和民間組織交流合作，提升市民對天氣預報的掌握程度。謝展寰回應指氣象愛好組織本身跟天文台有很多的交流，所以他們亦都嘗試用很多不同方法預報天氣，「見到佢哋整體對天氣掌握預報，其實整體唔夠天文台準確，不過佢哋好多人做預報，變咗有啲情況之下，某啲人可能會更加準確啦，其實唔準確嗰啲大家有冇留意呢咁樣」，整體上天文台可靠度較為優勝。

環境及生態局局長謝展寰說科技上仍有限制，天文台會在可行之下盡快發出預告。（廖雁雄攝）

謝展寰說暴雨發展隨機，短時間內可有很大的變化，預測暴雨是全球面對的挑戰，要進一步提早發放警告信號在科技上仍有限制；而熱帶氣旋覆蓋較大，天文台一般可在發出八號信號前兩小時發出預告，但當熱帶氣旋較接近香港時位置和強度有細微變化，風力都可以和預計的不同，可能需要在短時間內由八號改成九號或較高，天文台會在可行之下盡快發出預告。

明年大帽山引入新雷達儀器 提升預報準確度

天文台計劃推出新措施提升天氣預報準確度，包括建立新的天氣雷達及引入人工智能預測天氣等，謝展寰今天（8日）在立法會大會上表示，大眾對天氣預報服務的期望亦不斷提高，天文台會參考公眾意見，提高服務水平和，例如明年會在大帽山引入更先進新雷達儀器等。在颱風預警方面，謝展寰指天文台今年年中已試行人工智能天氣預報模式提供風向風速氣温等預報，不過應用仍處於初步階段，需要更多數據支持預測效果。