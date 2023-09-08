黑雨水浸｜緊急警示系統指極端天氣可用　業界反問花1.5億而不用

百年一遇暴雨下，香港多區嚴重水浸，公共交通服務受阻，政府卻未有動用成本約1.5億元的「緊急警示系統」通知市民，官員在記者會上稱不同的暴雨警告已足夠提醒市民。不過，翻查通訊事務管理局文件簡介，早已列明系統可於極端天氣導致廣泛基建破壞時使用。

立法會議員江玉歡直斥「咁極端都唔用嘅時候，市民就會話『吓，咁要嚟做乜？』」香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，緊急警示系統可在短時間內通知所港人士，確保他們知悉情況。



+ 2

政府今午（8日）召開跨部門記者會，被問到為何不利用以1.5億元設立的緊急警示系統通知市民。政務司司長陳國基回應指，政府已發出不同的暴雨警告，相信足夠提醒市民知道香港現時情況。

政務司副司長卓永興其後補充，緊急警示系統是用於通知市民一些突發的緊急事件，如停電這類事件。但就今次事件，他認為天文台發出的黑雨警告已足夠清晰，相信任何市民只要醒來都會知道黑雨的情況（any members of the public who is awakening will have notices），用緊急警示系統去通知市民並不必要。

▼9月8日早上 黃大仙祠外仍然水浸▼



+ 3

通訊辦資料稱 緊急系統可用於極端天氣情況

據通訊事務管理局辦公室的資料，政府在2020年11月26日1正式推出緊急警示系統，並指系統發送的信息可分緊急警示、及極度緊急警示，可用於極端天氣導致廣泛基建破壞、重大公共安全事故、大型公共衞生緊急情況等緊急情況，向公眾發送信息。

政府新聞處兩年前也有推出宣傳片，內容正是講及颱風後，路面有塌樹，港鐵及巴士停駛，政府透這系統向公眾發送緊急警示，提示上述情況。

回顧港府上次、亦是首次使用緊急警示系統，是於2022年3月9日傍晚近6時發出的緊急警示，提醒市民伊利沙伯醫院今起轉為定點醫院，提醒市民切勿前往該院急症室求醫。系統通過流動網絡向市民發出訊息，市民的手機收到率息時，也會發出長約10秒的聲響與振動提示。

立法會議員江玉歡。（資料圖片／林靄怡攝）

江玉歡：長者未必用社交平台收到天氣通知

居於東區的立法會議員江玉歡表示，昨晚11時區內天氣惡劣，惟當時收到的資訊很零散，沒有統合的資訊，相當混亂，「我哋都無一個big picture（大局），無人有一個big picture。」她直言政府在發放資訊上有不足，當時有需要用緊急警示系統，「咁極端都唔用嘅時候，市民就會話『吓，咁要嚟做乜？』」促政府要善用現有資源。

她提到，政府在跨部門記者會曾提及有透過社交平台發放資訊，但事實上並非所有市民都會用社交平台，例如獨居長者很大機會因而不了解情況，「如果咁極端嘅天氣出現，咁係咪應該研究用人人收到、好似呢個咁嘅警報系統呢？」

江玉歡表示，雖然不曾看過政府應對極端天氣的規程，惟相信政府不會忘記有緊急警示系統可用。她又估計，極端天氣未來或陸續有來，政府要有一致系統應對，「希望政府如果佢今次唔記得個警報系統，希望佢下次記得喇。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片／夏家朗攝）

資訊科技界：政府應檢討發放訊息情況定義

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則指，在網上見到有港鐵站、商場、馬路水浸，認為已有極端天氣下基建被破壞的情況，「政府真係要定義乜嘢情況下要發放訊息，同發放乜嘢訊息畀市民。」

他又指，在美國也試過因為大雨收到緊急警示，認為天文台如知道雨勢，應要用這個方法通知市民，「係好快、好短時間發放，令到所有香港嘅人收到。呢個就保障到所有喺香港嘅人都知道發生咩事。」他續指，發放次數不能太多，內容亦尤為重要，例如可簡短地寫明降雨、會否引致水浸、山泥傾瀉等，讓市民有所警剔。

回應陳國基在記者會上表示，政府已發出不同暴雨警告，亦有透過社交平台發放訊息，方保僑回應指 ：「我諗問題係嗰個人有手機，但唔係個個人睇Facebook，都唔係嗰個人睇特首或邊一個人嘅Facebook。咁變相到最後睇唔到，咁佢係咪照返工呢？」他重申，利用緊急警示系統對傳播訊息很重要，而今次情況下，政府也有需要用緊急警示系統。

就港府整體應對極端天氣的表現，江玉歡也提到，昨晚在網上見到黃大仙站水浸，肯定會有破壞，促政府要更早就停工、停學更早作清晰的安排。她續建議，政府要考慮利用科技，製作網上地圖，列明各處有危險的地方，如水浸、路陷、有死車之處等，令出門的市民知道怎樣避開。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼

