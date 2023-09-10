世紀暴雨｜未用緊急警示系統捱批　卓永興承認可以用但非必然用

上周四、五（7、8日）世紀暴雨襲港，香港多處現水浸、山泥傾瀉，交通服務受嚴重。惟在當局形容雨量是500年一遇的「極端情況」下，政府仍不使用1.5億元研發的緊急警示系統發放資訊，有議員及資訊界均批評未善用現有資源。



政務司副司長卓永興今（10日）下午在跨部門記者會上，再度表示當日已發黑雨暴雨警告，相信市民會留意到外面傍沱大雨。被問到兩年前政府宣傳該系統時，是適用於通知市民路面或交通情況，為何今次有類似情況卻沒使用，他承認系統可以用於發放自然災害資訊，「但係亦都唔係必然，有乜嘢自然災害或呢啲天氣情況一定要用呢個訊號出、要發放呢個警示，每次都係要按實際情況去考慮。」



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政務司副司長卓永興今午在跨部門記者會上表示，緊急警示系統設立目的在於讓市民有足夠資訊。

他續指，在今次暴雨事件中，他相信在政府發出黑色暴雨警告後，「市民一定注意到傍沱嘅雨勢。」當時的暴雨、各區的水浸已得到即時且廣泛的報道，「簡單嚟講係市民已經留意到同接收到關於暴雨嘅資訊。」其說法與日前記者會上的講法相同。

卓永興也提到，一如特首李家超說法，指目前發放黑色暴雨警告的渠道足夠，且行之有效。

相關系統兩年前的宣傳片內容，正是講述當局以系統向市民發短訊，通知他們颱風後路面有塌樹，港鐵、巴士服務暫停。當被問到為何今次不用系統通知市民路面或交通情況，卓永興回應指，以往就系統去立法會解說或出新聞稿，「呢個系統其實當然係可以講到一啲嘅自然災害（消息），但係亦都唔係必然，有乜嘢自然災害或呢啲天氣情況一定要用呢個訊號出、要發放呢個警示，每次都係要按實際情況去考慮。」