港鐵「綜合輪對維修中心」料上半年啟用　換轆由以日計減至10小時

港鐵今日（23日）公布投資近3億元的「綜合輪對維修中心」進入最後調試階段，預計今年上半年，屯馬綫及東鐵綫列車的輪對維修工作，將陸續由車廠遷移至中心，大部份工序只需工程人員遙距操作，能減少體力勞動，日後每組輪對的維修更換時間，由現時車廠約3至4個工作天，可縮短至約10小時，預料每年最高可處理1,500組輪對，即相比現在增加約兩倍，整體維修效率亦能提升八成。



綜合輪對維修中心即將投入運作，預計今年上半年，屯馬綫及東鐵綫列車的輪對維修工作，將陸續由車廠遷移至中心。（港鐵提供相片）

港鐵公司副總監車務工程維修李劍雄，日後每組輪對的維修更換時間，由現時車廠約3至4個工作天，可縮短至約10小時。（港鐵提供相片）

屯馬綫及東鐵綫列車輪對維修工作將遷移至新中心

港鐵投資近3億元將何文田維修側綫改建成首個「綜合輪對維修中心」（iWMC），港鐵今日公布中心即將投入運作，目前進入最後的調試階段，預計今年上半年，屯馬綫及東鐵綫列車的輪對維修工作，將陸續由車廠遷移至中心。

港鐵公司副總監車務工程維修李劍雄李劍雄表示，每組輪對包括車軸及一對車輪，列車行駛期間，車輪與路軌長期高速摩擦會產生耗損，為確保行車安全平穩及乘客乘車舒適度，港鐵車廠日常會檢查及保養輪對，根據輪對狀態及使用年期安排更換。

李劍雄計劃將中心的維修數據，傳輸至車務數據中心及企業資產管理系統，協助團隊分析大數據。（港鐵提供相片）

料每年最高可處理1,500組輪對 整體維修效率提升八成

李劍雄又指，在鐵路維修工序中，輪對保養、維修及更換的重覆性最高及依重勞動力，例如以吊運方式，由多名工程人員合力搬運組件，考慮到屯馬綫及東鐵綫過去數年投入服務，輪對維修需求將不斷上升，因此作出是次前瞻性部署。

李劍雄預料，日後每組輪對的維修更換時間，由現時車廠約3至4個工作天，可縮短至約10小時，料每年最高可處理1,500組輪對，即相比現在增加約兩倍，大部份工序只需工程人員遙距操作，除了減少體力勞動，整體維修效率亦能提升達八成。

展望未來，李劍雄計劃將中心的維修數據，傳輸至車務數據中心及企業資產管理系統，協助團隊分析大數據，以數據導向模式分析車輪耗損規律，建立長期穩定的預防性維修系統，進一步推動智慧鐵路的發展。