復活節．清明節｜港鐵加強服務一文看清　高鐵往福田最多加13對車

【港鐵／高鐵／東鐵／清明節／復活節】周五（4月3日）起為一連五日復活節及清明節假期，部份市民可能計劃北上或外遊。港鐵今日（3月31日）公布將加強東鐵綫部份時段的列車服務，例如早上往落馬洲加密至約6至8分鐘一班車。



機場快綫方面，列車服務提早至上午5時35分；高鐵香港段則加開來往香港及深圳的短途班次，每日最多加開13對列車。



至於來往屯馬綫屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A，也延長服務時間及加密班次。港鐵相關班次調整一文看清。



復活節及清明長假期將至，港鐵公布加強部份綫路的服務。（資料圖片）

4月2日至4月7日期間，東鐵綫加強上午及晚上部份時段的服務，南行及北行的列車班次加密。（資料圖片）

東鐵綫︰4月2日至4月7日早上及晚上部份加密班次

復活節及清明長假期將至，港鐵公布加強部份綫路的服務。東鐵綫方面，因應往返兩地的假期出行高峰，4月2日至4月7日期間，東鐵綫加強上午及晚上部份時段的服務，南行及北行的列車班次加密，包括早上時段往落馬洲的班次，由10分鐘一班車加密至約6至8分鐘一班車。

東鐵綫班次調整圖。（港鐵文件截圖）

東鐵綫班次調整圖。（港鐵文件截圖）

機場快綫︰4月1日至4月3日頭班車上午5時35分香港站開出

機場快綫是往返市區最快捷的交通工具，港鐵因應市民的外遊需求，機場快綫頭班車4月1日至4月3日期間，將提前於上午5時35分由香港站開出；機場快綫尾班車4月7日將延後至凌晨1時由博覽館站開出。

機場快綫頭班車4月1日至4月3日期間，將提前於上午5時35分由香港站開出。（港鐵圖片）

機場快綫班次調整圖。（港鐵文件截圖）

高鐵香港段︰4月2日至4月7日加強往返福田站列車服務

港鐵經與內地鐵路部門商討後，決定高鐵香港段在4月2日至4月7日期間，加強來往香港西九龍站及福田站的列車服務，每日最多加開13對列車。假期期間也有5對來往香港與貴陽、潮汕、南昌、桂林及張家界的旅遊專列，由旅遊業界包團前往旅遊勝地。乘客可查閲12306及高速鐵路的網頁或應用程式，了解高鐵列車班次詳情。

高鐵香港段在4月2日至4月7日期間，加強來往香港西九龍站及福田站的列車服務，每日最多加開13對列車。（資料圖片／陳葦慈攝）

港鐵巴士︰K52A綫往曾咀靈灰安置所延長服務時間及加密班次

另外港鐵考慮到孝子賢孫或在三四月的公眾假期及部份周末拜祭先人，將加強來往屯馬綫屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A綫服務，包括延長服務時間，大部份時段加密至約10至30分鐘一班車，方便市民前往曾咀靈灰安置所掃墓。

港鐵巴士K52A綫班次調整圖。（港鐵文件截圖）

料假期客流量較高 籲乘客為行程預留時間

港鐵預計長假期期間出行及跨境往來的客流量較高，車站較為繁忙，建議乘客為行程預留充裕時間，並留意最新的車務資訊。港鐵會加強相關車站的廣播和指示，加派職員協助乘客，並密切監察各鐵路綫的營運情況。