港鐵「綠鐵B」入校園教低碳環保訊息　戲偶劇今年40小學巡迴演出

港鐵為推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，趁今天（22日）「世界地球日」開展《綠鐵B出動．排碳怪吸吸走》環保教育計劃，在深水埗英華小學舉辧啟動禮，與師生一起見證綠鐵B將低碳環保訊息，透過兒童環保繪本及校園戲偶劇，將互動帶進校園和社區，其中戲偶劇將於今年內走訪近40所小學巡迴演出，接觸約一萬名學童。



《綠鐵B出動．排碳怪吸吸走》巡迴校園戲偶劇，今年將到40間學校表演。（港鐵圖片）

《綠鐵B出動．排碳怪吸吸走》巡迴校園戲偶劇，今年將到40間學校表演。（港鐵圖片）

一眾主禮嘉賓在台下與英華小學的學生互動交流。兒童環保繪本《綠鐵B出動．排碳怪吸吸走》的戲偶劇角色現身，與現場小學生玩問答遊戲。（港鐵圖片）

一眾主禮嘉賓在台下與英華小學的學生互動交流。兒童環保繪本《綠鐵B出動．排碳怪吸吸走》的戲偶劇角色現身，與現場小學生玩問答遊戲。（港鐵圖片）

由港鐵與環保團體長春社聯合製作的兒童繪本《綠鐵B出動．排碳怪吸吸走》，以「衣、食、住、行」為切入點，以故事啟發學生實踐低碳生活方式。港鐵表示，繪本將送贈至全港公共圖書館，以及參與計劃的小學與幼稚園圖書館；同時，亦會推出電子繪本及動畫版本，方便家長在家與孩子共讀共賞，將低碳訊息延展至家庭層面。

港鐵趁今天（22日）「世界地球日」開展《綠鐵B出動．排碳怪吸吸走》環保教育計劃，在深水埗英華小學舉辧啟動禮，綠鐵B親自出動。（港鐵圖片）

港鐵趁今天（22日）「世界地球日」開展《綠鐵B出動．排碳怪吸吸走》環保教育計劃，在深水埗英華小學舉辧啟動禮，綠鐵B親自出動。（港鐵圖片）

九歲的廣東話教學網紅Aiden為動畫主角綠鐵B配音。（港鐵圖片）

環境及生態局副局長黃淑嫻在啟動禮致辭時表示，學生透過《綠鐵B出動．排碳怪吸吸走！》環保教育計劃下的生動繪本和戲偶劇，能從「衣、食、住、行」四方面認識低碳生活小貼士。她呼籲學生透過愉快的學習過程，建立起關愛環境、珍惜資源的價值觀，逐步養成綠色生活的好習慣，一起實踐低碳生活。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，港鐵一直致力推動環保教育，與社會各界攜手實踐可持續生活。今次繪本再配合電子書、動畫及校園巡演，可讓小朋友在」玩中學、學中做」，從衣食住行的日常生活細節中開始減碳。

環境及生態局副局長黃淑嫻（左）、港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐（右）連同港鐵環保大使綠鐵B出席啟動禮。（港鐵圖片）

環境及生態局副局長黃淑嫻（左五）、港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐（左四）與一眾主禮嘉賓在啟動禮合照。（港鐵圖片）

港鐵表示，繪本原創故事更改編成校園戲偶劇，透過角色演繹和現場互動遊戲，以輕鬆有趣的方式提升學習趣味。戲偶劇將於今年內走訪近40所小學巡迴演出，接觸約一萬名學童。

港鐵稱減少溫室氣體排放為公司三大環境及社會目標之一，公司在香港鐵路及物業業務中實施多項節能減碳措施，制訂長遠減碳路綫圖，向2050年達致碳中和的目標邁進。