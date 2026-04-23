宏福苑居民指應用緊急警示　唯一方法提示逃生　反問如何造成恐慌

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，消防解釋發出緊急警示系統需要一小時時間，亦無法預計居民收到警示後的反應，故沒使用該系統。有旁聽居民表示，緊急警報系統是唯一可以通知居民逃生的工具，批評消防說法「講唔通」，「點（造成）恐慌？成日都係人命緊要，點解會係咁？」



消防處副處長（行動）陳慶勇。(鄭子峰攝)

應啟用緊急警報系統 唯一通知工具 居民：用咗好過唔用

消防處副處長（行動）陳慶勇在聽證會透露，當日曾考慮使用緊急警示系統，但由於發出警示要一小時，加上無法預計居民收到警示後的反應，擔心市民誤以為必然要馬上逃生，會造成更多危險，故最後決定不使用系統。

原本住在宏仁閣、今到場旁聽的何先生表示，緊急警報系統是唯一可以通知居民逃生的工具，「用咗好過唔用」，因當時警報系統失效，又認為火警已達災難級別。

點（造成）恐慌？成日都係人命緊要，點解會係咁？ 宏仁閣何先生

何先生表示，緊急警報系統「用咗好過唔用」。(任葆穎攝)

質疑消防解釋「講唔通」 警鐘響同樣「令人亂咁走」

對於消防指居民或誤以為要馬上逃生，何批評說法「講唔通」，又說響火警鐘與緊急警示系統的效果相若，同樣會令人察覺到火警，可能會「令人亂咁走」。他斥「點（造成）恐慌？成日都係人命緊要，點解會係咁？」

原本居於宏盛閣的何女士表示，大火當日在家裏睡覺，除非有朋友提醒，否則不會察覺火警。若當日啟動警示，她形容「一響機都會醒」。

走唔到仲嚇親，而家死咗人仲嚇親。 宏盛閣何女士

宏盛閣的何女士表示，若當日啟動警示，她形容「一響機都會醒」。(任葆穎攝)

科技發達 不解為何需時一小時發出警示

她表示，「如果有警報系統，嗰個人知道，走唔走定留喺屋企都係自己決定，佢都會睇周圍環境有冇搞到走唔到出去。」她又說，相信警報只會響數秒至數分鐘，「走唔到仲嚇親，而家死咗人仲嚇親」。

她續稱，香港理應科技發達，不解為何發出警示需要1小時。她說不會否定消防救援的努力，問題是「冇警報系統啲人唔識走」，又稱全球其他地區都會用該系統。