宏福苑｜居民重行逃生路　睹物件燒溶哽咽：我只可以同啲鄰居道別

大埔宏福苑火災發生至今五個月，受影響住戶自周一（20日）陸續獲准分批重返單位執拾物品。居於宏昌閣2樓的陳氏夫婦今日（23日）回到滿目瘡痍的家園，陳先生顯得較豁達：「我盡量同自己講唔好有期望，如果你有期望，上到去會好失望，最緊要而家人無事，2隻貓當時同太太逃生，已經係最好，今日上去有咩攞返，全部都係bonus嚟。」



陳太上樓時目睹當日逃生所到之處已經盡數熏黑，坦言心情不好受。她表示單位內的插座、風扇葉等已被燒溶，可想而知火勢的威力，她想到鄰居被困單位內焦急等待的時候，一度哽咽。她憶述當日逃生時還以為有機會再上樓通知鄰居逃生，豈料卻已來不及。



陳先生在單位內帶走裝有2隻已故愛貓Billy及Charlie的骨灰樽。（鄭嘉惠攝）

宏昌閣居民陳先生表示，自己2樓的單位與大廈首先起火的單位非常接近：「上面情況都燒到七七八八，主人房都爆晒玻璃，床褥大概燒咗三分一。」他形容單位內一片漆黑，只有檢走剩餘的財物、少量現金、結婚照，以及帶走裝有2隻已故愛貓Billy及Charlie的骨灰盅。他養有4隻愛貓，其中2隻貓早年因年老逝世，早已將愛貓視為親人，而另外兩隻貓與太太及時逃生，「雖然（骨灰盅）熏到黑黑地咁，但返到嚟都可以仲帶走佢地。」此外，他也取回衫褲鞋襪及部分行山裝備。

面對家園盡毀，陳先生表現較豁達：「我盡量同自己講唔好有期望，如果你有期望，上到去會好失望，最緊要而家人無事，兩隻貓當時同太太逃生，已經係最好，今日上去有咩攞返，全部都係bonus嚟。」他認為災禍已經發生，就應向前看。他表示，數年前已經開始感覺終有一日身邊的事物會全部消失，認為世界無常，自己早有心理準備，但昨晚仍因今日重返家園感到緊張而徹夜難眠。

陳太太憶述當日逃生時還以為有機會再上去通知鄰居逃生，卻已來不及。（鄭嘉惠攝）

相比丈夫，當日與兩隻愛貓一同衝出火場的陳太，重返舊地時情緒較為激動 。當再次行上樓梯，目睹當日逃生時的所到之處已經盡數熏黑，更勾起當日的回憶，坦言：「（心情）一定唔係好受㗎，不過無辦法，我只可以同啲鄰居道別囉，亦都係我好想返去嘅其中一個原因。」

陳太上樓後目睹火場的環境，更加一度哽咽：「想像到鄰居喺裏面等待嗰個時間，我見到啲風扇，裏面嘅熱度，我相信啲嘢係融哂，跟住見到啲插蘇，風扇葉、膠嘅嘢，全部都係融㗎，可想而知個火嘅威力係有幾咁大。」她坦言當日打算落樓先了解情況後，以為可以再上去通知鄰居逃生，卻沒想到火勢之大已無法折返，「原來個火已經係咁大，同埋當時又無火警鐘響，好多人都唔知道囉」。

陳先生及陳太太原養有4隻愛貓。（鄭嘉惠攝）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

