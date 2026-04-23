宏福苑｜江祥發提早落樓 嘆：冇心機、斷捨離要諗、有時限大壓力
撰文：林子慰
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宏福苑7座受災大廈居民可分批上樓，今日（23日）輪到宏仁閣及受災情況嚴重的宏昌閣低層住戶回家。火災事故前的宏福苑法團成員江祥發接近中午便完成收拾，他落樓時表示，單位損壞不算嚴重，收拾了約10袋物品，但他與家人並沒用盡3小時收拾時限，便提早落樓離開，他感嘆「無心機（執），執都要去諗吓邊啲要邊啲唔要，斷捨離都要諗吓」。他冀盼當局日後可不限居民收拾時間，「（有限時）好大壓力，又唔係考試」。
江祥發家住宏仁閣，他約於上午11時30分下樓。他表示，單位損壞不算嚴重，「間屋無燒到」，收拾了約10袋物品，包括衣物、文件袋、大學學士及碩士證書。家裏有不少可口可樂收藏品及景品擺設，都已被淋濕。
原本每戶居民可獲3小時執拾時限，但他與家人早過收拾時限，便完成執拾物品落樓離開，他稱看見單位中有不少傢俬物品倒塌一地，加上環境侷促、空氣不流通，「（個人）暈暈哋」，無心機再收拾。他嘆道：「執都要去諗吓邊啲要、邊啲唔要，斷捨離都要諗吓，我哋都執左10幾袋咯，再執就廿幾袋。」
問及日後會否想再上樓，江說「一定會再返嚟」，冀盼日後當局可不限收拾時間，「（有限制）好大壓力，又唔係考試」，「幾多時間（收拾）因人而異」。
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