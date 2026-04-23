機場麻疹｜3成員工不知是否有免疫力　周五起機場員工免費打疫苗

針對機場出現一個涉及三名後勤員工的麻疹個案群組，衞生署衞生防護中心今日（23日）表示，由於機場員工頻繁接觸大量旅客，加上機場社區有較高比例的非本地出生員工，他們可能不曾接種麻疹疫苗，為審慎起見，由明日（24日）起於機場設立疫苗接種站，為機場員工免費提供麻疹疫苗接種服務，以加強機場社區的群體免疫力，保障公共衞生，防止病毒傳播。



一名37歲香港機場員工感染麻疹，衞生署指病人與早前公布的兩宗麻疹確診者在同一間公司工作，3宗個案有流行病學關連。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心職員早前到機場視察患者工作地點的環境。（政府新聞處圖片）

涉事場所2500人中900人非港出生 3成人不清楚對麻疹是否有免疫力

衞生防護中心指，該麻疹個案群組所屬工作場所有約2,500名員工，其中約900人為非本地出生人士，而流行病學調查收集的數據顯示約三成員工不清楚對麻疹是否具備免疫力。截至今日下午1時，中心已為該公司超過370名員工補種麻疹疫苗，目前未發現密切接觸者之間出現第二代傳播。

衞生署麻疹專頁

衞生署衞生防護中心職員早前為在機場工作的密切接觸者進行評估及接種疫苗。（政府新聞處圖片）

機場有較高比例非本地出生員工 可能未曾接種疫苗 傳播風險較高

衞生防護中心指，目前全球麻疹疫情持續爆發，由於機場員工需頻繁接觸大量旅客，加上機場有較高比例的非本地出生員工，他們在年幼時可能未曾接種麻疹疫苗，因此麻疹傳播風險較高。

機場管理局已協調陸續安排各公司合資格員工有序地前往接種站

衞生防護中心指，香港國際機場在二○一九年亦曾出現涉及機場員工的麻疹爆發，為控制疫情當時中心為機場員工安排一次性的麻疹疫苗接種。為預防機場員工再度出現麻疹爆發，中心將由明日起在機場設立接種站，為本港機場員工提供免費麻疹疫苗接種服務。中心和機場管理局已經作出協調，陸續安排各公司的合資格員工有序地前往接種站。