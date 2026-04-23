本港最新失業率3.7%連續兩期下跌 失業人數反升至13.66萬人
政府統計處今日（23日）公布，本港2026年1月至3月的失業率為3.7%，連續兩期下跌，不過失業人數增加約1,900人，至136,600人。同期的就業不足率下跌01個百分點1.6%，人數由63,400人下跌至60,100人，減少約3,300人。其中住宿服務業有較明顯的跌幅；就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業。
社會福利署今日也布3月份整體領取綜援個案數字，較2月份增加325宗，按月升幅為0.2%，總數增至194,549宗，受助總人數為256,221人。
政府統計處表示，與2025年12月至今年2月比較，在今年1月至3月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中住宿服務業有較明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業。
總就業人數由2025年12月至今年2月的3,663,000人，下跌至今年1月至3月的3,655,700人，減少約7,300人。同期的總勞動人口亦由3,797,700人下跌至3,792,400人，減少約5,300人。
失業人數（不經季節性調整）由2025年12月至今年2月的134,700人，上升至今年1月至3月的136,600人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由63,400人下跌至60,100人，減少約3,300人。
勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年1月至3月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間進一步微跌0.1個百分點至3.7%；與此同時，就業不足率亦微跌0.1個百分點至1.6%。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。
展望未來，孫玉菡說：「香港經濟持續增長應會為整體勞動市場提供支持。政府會繼續密切觀察地緣政治局勢的發展，並評估對勞工市場的潛在影響。」
3月底領取綜援的個案總數為194,549宗。社署表示，就個案類別分析，
永久性殘疾類別個案的按月跌幅為0.3%，有16,272宗；
低收入類別個案則上升0.6%，有1,271宗；
失業類別個案上升0.5%，有15,240宗；
年老類別個案及健康欠佳類別個案均上升0.2%，分別有111,678宗及28,234宗；
單親類別個案上升0.1%，有17,913宗。