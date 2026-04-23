本港最新失業率3.7%連續兩期下跌　失業人數反升至13.66萬人

政府統計處今日（23日）公布，本港2026年1月至3月的失業率為3.7%，連續兩期下跌，不過失業人數增加約1,900人，至136,600人。同期的就業不足率下跌01個百分點1.6%，人數由63,400人下跌至60,100人，減少約3,300人。其中住宿服務業有較明顯的跌幅；就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業。



社會福利署今日也布3月份整體領取綜援個案數字，較2月份增加325宗，按月升幅為0.2%，總數增至194,549宗，受助總人數為256,221人。



本港2025年11月至今年1月的失業率為3.9%，約為13.8萬人，主要涉及保險業、建造業及金融業。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府統計處表示，與2025年12月至今年2月比較，在今年1月至3月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中住宿服務業有較明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於地基及上蓋工程業。

總就業人數由2025年12月至今年2月的3,663,000人，下跌至今年1月至3月的3,655,700人，減少約7,300人。同期的總勞動人口亦由3,797,700人下跌至3,792,400人，減少約5,300人。

失業人數（不經季節性調整）由2025年12月至今年2月的134,700人，上升至今年1月至3月的136,600人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由63,400人下跌至60,100人，減少約3,300人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示一些行業的就業情況或會在經營環境的挑戰下繼續受壓。（資料圖片/夏家朗攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年1月至3月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間進一步微跌0.1個百分點至3.7%；與此同時，就業不足率亦微跌0.1個百分點至1.6%。同期勞動人口和總就業人數輕微下跌。

展望未來，孫玉菡說：「香港經濟持續增長應會為整體勞動市場提供支持。政府會繼續密切觀察地緣政治局勢的發展，並評估對勞工市場的潛在影響。」

3月底領取綜援的個案總數為194,549宗。社署表示，就個案類別分析，

永久性殘疾類別個案的按月跌幅為0.3%，有16,272宗；

低收入類別個案則上升0.6%，有1,271宗；

失業類別個案上升0.5%，有15,240宗；

年老類別個案及健康欠佳類別個案均上升0.2%，分別有111,678宗及28,234宗；

單親類別個案上升0.1%，有17,913宗。

