香港1月失業率升至3.9%　保險﹑建造及金融業失業率均上揚

政府統計處今日（20日）發表的最新勞動人口統計數字（即去年11月至今年1月的臨時數字），經季節性調整的失業率由去年10月至12月的3.8%，上升至去年11月至今年1月的3.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.7%的水平。



勞工處。（梁鵬威攝）

與去年10月至12月比較，去年11月至今年1月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。失業率（不經季節性調整）的上升主要見於保險業、建造業，以及金融業；而下跌則主要見於運輸業，以及清潔及同類活動業。

總就業人數減1100人

統計處又指出，總就業人數由去年10月至12月的3,667,000人，下跌至去年11月至今年1月的3,665,900人，減少約1,100人。去年11月至今年1月的總勞動人口為3,804,300人，與去年10月至12月的數字（3,805,200人）大致相若。

去年11月至今年1月的失業人數（不經季節性調整）為138,400人，與去年10月至12月的數字（138,200人）大致相若。就業不足人數方面，去年11月至今年1月的數字為65,100人，與去年10月至12月的數字（64,800人）大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「去年11月至今年1月經季節性調整的失業率較上一個三個月期間微升0.1個百分點至3.9%。與此同時，就業不足率維持在1.7%不變。勞動人口與上一個三個月期間的水平大致相若。同期總就業人數稍微下跌。」

展望未來，孫玉菡說：「香港經濟持續增長的勢頭應有助支持整體勞工市場。然而，一些行業的就業情況或會在經營環境的挑戰下繼續受壓。」