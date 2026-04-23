詐騙｜有釣魚短訊冒充AlipayHK及多間銀行　金管局籲市民提高警覺

金管局呼籲市民提高警覺，慎防多個偽冒銀行及金融機構的網站、釣魚短訊等。其中AlipayHK（支付寶HK）表示近日出現偽冒的釣魚短訊及來電，聲稱是「螞蟻險」、「螞蟻保險」等已啟動，如退保需致電客服，呼籲市民切勿點擊可疑網站連結，或向可疑第三方來電提供個人資料。



AlipayHK（支付寶HK）表示近日出現偽冒的釣魚短訊及來電，聲稱是「螞蟻險」、「螞蟻保險」等已啟動，如退保需致電客服。(AlipayHK相片)

AlipayHK（支付寶HK）表示近日出現偽冒的釣魚短訊及來電，聲稱是「螞蟻險」、「螞蟻保險」等已啟動，如退保需致電客服。(AlipayHK相片)

近日出現冒充AlipayHK短訊及來電

AlipayHK表示，近日市面出現冒充AlipayHK的釣魚短訊及來電。短訊指「螞蟻險」、「螞蟻保險」已啟動，將收取數千元月費，如取消需致電官方客服，並附上電話號碼。

AlipayHK提醒市民請勿點擊任何可疑手機短訊或電郵或其他可疑網站的連結，或向可疑第三方來電提供個人資料。AlipayHK重申，所有由官方發送的短信均以「#」號開頭，且絕不會主動透過手機短訊或電郵或網站等方式，要求用戶提供任何敏感的資料或進行支付。

AlipayHK（支付寶HK）表示近日出現偽冒的釣魚短訊及來電，聲稱是「螞蟻險」、「螞蟻保險」等已啟動，如退保需致電客服。(AlipayHK相片)

金管局表示，若任何人曾向該即時信息或來電提供其個人或戶口資料，或曾透過信息或來電進行任何交易，應聯絡有關儲值支付工具持牌人，並向警方報案，或聯絡警方的反詐騙協調中心（電話號碼：18222）。

金管局又呼籲市民提高警覺，留意冒認以下銀行的網站及短訊等。

東亞銀行有限公司：欺詐網站及網上銀行登入畫面

上海商業銀行有限公司：欺詐網站及網上銀行登入畫面

創興銀行有限公司：欺詐網站及網上銀行登入畫面

集友銀行有限公司：欺詐網站及網上銀行登入畫面

螞蟻銀行（香港）有限公司：「網絡釣魚」短訊

