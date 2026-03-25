內地網店賣港鐵車票　涉加密貨幣信用卡詐騙　港鐵：有需要會報警

內地網購平台有商戶以低價，出售可一日內可無限乘搭港鐵的車票，惟有人指購買後收到的是一張可以使用加密貨幣的虛擬信用卡，使用翌日發現港鐵扣款遭拒，疑賣家以不良手法詐騙車資，連普通乘客亦被蒙在報裏。

港鐵回應指，有關產品與港鐵無關，呼籲公眾切勿購買任何來歷不明的車票，以免招致損失或有可能觸犯法例，指正留意有關情況，在有需要時會報警求助。信用卡支付平台Visa則指，已知悉事件並進行內部了解及跟進。



內地網購平台有商戶出售「港鐵全日通」，售價和使用時限均與官方產品不同。（內地網購平台截圖）

標榜58元31小時無限乘搭港鐵

內地網購平台有商戶出售「港鐵全日通」，商戶稱買家在凌晨2時至翌日早上9時，合共31小時內，可無限乘搭港鐵。商戶稱普通卡不可用於機場快線、東鐵線頭等，及落馬洲、羅湖站，售價為50.88元人民幣（約58港元）；另一款「通勤卡」則可用於落馬洲羅湖站，售價為54.88元人民幣（約62港元）。

翻查港鐵網頁，「遊客全日通」分成人及小童版，售價分別為75港元及35港元，且使用時間為24小時，價錢較內地商戶出售的貴之餘，可用時間亦不同。

另外，內地商戶亦稱有一種「高級卡」，可以在指定時間內任搭港鐵之餘，亦包一程九巴及電車，要價68.88元人民幣（約78港元），另加10.88元人民幣（約12港元）亦可乘搭一程城巴。但翻查本港幾間公共交通工具公司的資料，均不見有出售內地賣定形容的跨公司交通套票。

賣家於網購平台說明，有關的交通套票為「虛擬產品」。

有內地網民於社交平台表示，在網購平台購入有關交通套票後，收到的是一張虛擬信用卡。（小紅書截圖）

港鐵扣款遭信用卡平台拒絕

有內地網民於社交平台表示，曾光顧網購平台購入有關交通套票，惟最後收到的是一張虛擬信用卡，啟用當日信用卡可以見到有於港鐵使用的紀錄，惟啟用翌日及第三日，港鐵向信用卡扣款81.4港元，均被拒絕。

換言之，商戶疑以不良手法詐騙車資及信用卡發卡機構。

據交易截圖，涉事的信用卡為Visa Offramp Card，用戶可以用加密貨幣充值該卡，轉為傳統貨幣消費。

內地網民展示的Visa Offramp Card交易紀錄顯示，港鐵曾兩次向信用卡扣款港幣81.4元，均被拒絕。（小紅書截圖）

港鐵：勿買來歷不明車票 或觸犯法例

港鐵回覆指，「遊客全日通」為實體卡，不設電子版，有關網上買賣平台的相關產品，並不是港鐵推出或授權的產品，相信是有人以「成人遊客全日通」及「小童遊客全日通」作招徠，而這些產品實際是使用於與銀行及信用卡機構相關的感應式卡付費乘車服務。

港鐵呼籲公眾切勿購買任何來歷不明的車票，以免招致損失或有可能觸犯法例，並已去信聯絡相關買賣平台，要求刪除這些假冒港鐵產品的帖文，有部分帖文其後已被刪除。港鐵指正留意有關情況，在有需要時會報警求助。

港鐵「遊客全日通」分成人及小童版，售價分別為75元及35元，使用時間為24小時，並只有實體票。（港鐵網站截圖）

Visa：正跟進

信用卡支付平台Visa指已知悉相關事項的諮詢，並進行內部了解及跟進。Visa建議消費者在網上購買旅遊通行證或相關產品時要格外小心，只從官方網站、授權合作夥伴或可信渠道購買，並要提防那些價格異常低廉、促使買家急於下單，或要求透過陌生連結或訊息提供付款及個人資料的優惠。完成購買前，花點時間核實來源，有助減低遇到詐騙或未經授權交易的風險。