Carousell詐騙｜警方反詐中心ADCC贈三大貼士　避免帳戶存款清零

警方今年1月下旬曾於一周接獲逾110宗與Carousell有關的網上購物騙案，涉款逾1,000萬元，其中3宗涉及假冒Carousell職員，當中有市民以100元出售「地毯」，最終地毯變成飛毯，戶口內400萬元存款飛走，化為烏有。警務處反詐騙協調中心（ADCC）近日向市民發出短訊，當買家或賣家向你提出3個要求之一，已是釣魚騙案，騙徒會立即轉走你戶口所有錢。ADCC籲緊記3個貼士，避免帳戶存款清零。



一周（1月24至30日）110宗涉及Carousell的騙案，涉款超過1,000萬元；有市民放售100元的地毯，最終痛失400萬元存款。（「CyberDefender 守網者」facebook）

Carousell遇到以下情況就是釣魚騙案徵兆：

． 買家／賣家問電郵地址

．收到疑似Carousell發出電郵，並附上交易連結

．點擊連結後要求輸入銀行資料+密碼+ 一次性密碼（OTP）



警務處反詐騙協調中心（ADCC）有什麼貼士？

1️. Carousell絕對唔會透過第三方網站或連結要求你轉賬付款

2️. 查閱對方交易評價及記錄

3️. 當面交收

警務處反詐騙協調中心提醒如懷疑受騙，請即致電18222。

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