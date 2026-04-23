Carousell詐騙｜警方反詐中心ADCC贈三大貼士 避免帳戶存款清零
撰文：石國威
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警方今年1月下旬曾於一周接獲逾110宗與Carousell有關的網上購物騙案，涉款逾1,000萬元，其中3宗涉及假冒Carousell職員，當中有市民以100元出售「地毯」，最終地毯變成飛毯，戶口內400萬元存款飛走，化為烏有。警務處反詐騙協調中心（ADCC）近日向市民發出短訊，當買家或賣家向你提出3個要求之一，已是釣魚騙案，騙徒會立即轉走你戶口所有錢。ADCC籲緊記3個貼士，避免帳戶存款清零。
Carousell遇到以下情況就是釣魚騙案徵兆：
． 買家／賣家問電郵地址
．收到疑似Carousell發出電郵，並附上交易連結
．點擊連結後要求輸入銀行資料+密碼+ 一次性密碼（OTP）
警務處反詐騙協調中心（ADCC）有什麼貼士？
1️. Carousell絕對唔會透過第三方網站或連結要求你轉賬付款
2️. 查閱對方交易評價及記錄
3️. 當面交收
警務處反詐騙協調中心提醒如懷疑受騙，請即致電18222。
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