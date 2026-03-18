周一鳴赴奧地利反欺詐高峰會　探討加強跨境詐騙調查協作

警務處處長周一鳴率近日領香港代表團，隨國家代表團，出席於奧地利維也納舉行的2026年全球反欺詐高峰會，分享本港在打擊詐騙罪行方面的經驗、創新措施及跨界別合作成果，並與其他國家或地區的執法機構探討加強跨境詐騙調查協作，推動建立更緊密的全球反詐騙網絡。



商業罪案調查科總警司黃震宇（中）在峰會的一個座談會上分享警方建立反詐騙協調中心的成功經驗。（政府新聞處圖片）

周一鳴（左二）在峰會的一個論壇上介紹警方反詐騙工作的全方位部署。（政府新聞處圖片）

中華人民共和國公安部刑事偵查局副局長朱磊（後排左六）、警務處處長周一鳴（後排右六）、澳門司法警察局局長薛仲明（後排左五）、警務處助理處長（刑事）鍾詠敏（後排右五）、商業罪案調查科總警司黃震宇（後排右四）和其他代表團成員合照。（政府新聞處圖片）

是次峰會於本月3月16日及17日（維也納時間）舉行，由聯合國毒品和犯罪問題辦公室及國際刑警組織聯合主辦，匯聚全球各地執法機關、國際組織、私營機構及學術界代表，圍繞打擊跨境詐騙、國際合作，以及運用科技反詐騙等議題展開深入交流，共同應對日益複雜的全球詐騙威脅。國家代表團由公安部刑事偵查局副局長朱磊率領，成員包括國家公安部、香港警務處和澳門司法警察局的代表。

周一鳴獲邀為嘉賓講者，與來自聯合國毒品和犯罪辦公室、歐洲刑警組織，以及加密貨幣分析公司的代表，參與一個以公私營協作為主題的論壇。會上，周一鳴介紹香港警隊近年在反詐騙工作方面建立的多個合作項目，包括「反詐騙協調中心」、「反詐騙聯合情報中心」及「防騙視伏器」等，並列舉相關執法成果及數據，展示警方在預防和打擊詐騙，以攔截犯罪得益方面的成效。

周一鳴於表示表示，香港警務處將繼續推動具開創性的措施，配合國家戰略，與國際社會共同應對跨境詐騙挑戰，全力保護市民的財產安全，維護香港社會穩定和金融秩序。周一鳴於3月18日（維也納時間）結束行程，啓程返港。