私隱署發布保護兒童網上私隱貼士　籲家長老師合作培孩童私隱意識

私隱專員公署今日（23日）發布《保護兒童網上私隱——給家長及老師的實用貼士》，鼓勵家長及老師親身參與兒童的網上活動、捍衛兒童的網上私隱、提醒兒童數碼世界的陷阱，及以身作則，尊重自己及他人的個人資料私隱。



私隱專員鍾麗玲今日發表《保護兒童網上私隱——給家長及老師的實用貼士》。（私隱專員公署網站）

公署表示，兒童往往從小開始接觸種種網上平台，個人資料私隱風險，例如被過度收集或保留個人資料，甚至將相關的個人資料用於網絡欺凌、「起底」，以及詐騙等活動。公署發布《保護兒童網上私隱——給家長及老師的實用貼士》，

《貼士》鼓勵家長及老師與兒童討論上網時需要注意的事項，善用平台提供的家長操控措施監察兒童的網上活動，並親身體驗最新科技，以深入了解網上平台的功能和服務。此外，家長及老師應提醒兒童，在使用網上平台或與人工智能工具互動時，不要過度分享個人資料，慎留數碼足跡，並檢查及調整預設的私隱設定。同時，亦應培養兒童尊重他人私隱的意識。

公署表示，兒童往往從小開始接觸種種網上平台，個人資料私隱風險，例如被過度收集或保留個人資料。（私隱專員公署網站）

《貼士》指，家長及老師應以身作則，保障和尊重自己及他人的個人資料私隱，例如在分享朋友及家人的個人資料之前，先諮詢他們的意願。家長及老師在網上分享有關兒童的資訊時，亦應以兒童的最佳利益為首要考慮。

此外，家長及老師應警惕兒童有關網上詐騙、網絡欺凌、人工智能深度偽造技術的濫用及「起底」等風險，並提醒兒童他們的個人資料對不少機構而言是有價值、有銷路的資訊；以個人資料換取看來是「免費」的服務未必划算；以及互聯網上沒有永久「刪除」鍵。