PayMe據報遭私隱專員公署調查　滙豐︰未收到監管機構通知

《南華早報》報道，香港個人資料私隱專員公署正就滙豐（0005）旗下PayMe應用程式早期用戶可能面臨的私隱風險展開調查。此事源於該報發現，部分用戶至今仍未知悉其個人資訊或有外洩風險，調查將特別聚焦於舊版用戶的隱私設定以及應用程式內的相關提示。



據報香港個人資料私隱專員公署正就滙豐旗下PayMe應用程式早期用戶可能面臨的私隱風險展開調查。（資料圖片）

報道指，PayMe自2019年推出以來，已擁有約320萬用戶，該應用允許用戶自行設定交易記錄的可見程度。私隱專員公署向《南華早報》表示，此次合規審查將會「全面檢視所有相關問題，包括舊有用戶的潛在風險，以及應用內提示是否足夠清晰」。公署同時強調，銀行必須確保系統預設提供最高級別的隱私保護。

報道又指，調查重點尤其落在早期註冊的用戶身上。這些用戶最初使用的是當時定位為點對點社交支付工具的應用版本，而自2019年起，PayMe已提供選項讓用戶調整交易記錄的公開等級。

已用電郵通知助用戶了解私隱設定選項

其後Payme作出回應﹕「PayMe自推出起，用戶一直可於PayMe內自由更改其私隱設定。由2019年開始，所有新註冊PayMe用戶的私隱設定已預設為「不公開」。除非用戶更改設定，否則其交易記錄將不會被看見。

該更新推出時，亦有向所有用戶發出電郵通知，助用戶了解其私隱設定的選項，並根據自身需求隨時更改設定。我們現時未收到監管機構就違反私隱條例的相關通知。」

事實上，PayMeP2P轉賬不會顯示銀碼，對商戶支付紀錄亦不會被公開。