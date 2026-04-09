《給十九歲的我》遠東電影節重映　私隱公署：已主動聯絡校方了解

涉及拍攝倫理爭議的紀錄片《給十九歲的我》，月底將在遠東電影節特別放映，私隱專員公署今日（9 日）回覆查詢指關注事件，已主動聯絡英華女學校了解事件。《香港01》本月3日電郵英華女學校及遠東電影節查詢放映一事，至今未獲回覆。



英華女學校《給十九歲的我》風波後首個上學日，不少學生及家長都談及事件，希望各方有個說法。（資料圖片/夏家朗攝）

《給十九歲的我》於2023年公映時，有被拍攝的舊生指學校和製作方漠視其意願，將紀錄片公開上映；紀錄片部份片段更以偷拍手段拍攝。在一片爭議聲下，電影上映四日便急煞停。當時教育局及私隱專員公署亦有關注並介入事件。

私隱專員公署今日回覆查詢指，關注《給十九歲的我》在遠東電影節放映一事，為保障相關學生的個人資料私隱，已主動聯絡有關學校了解事件。

《給十九歲的我》導演張婉婷。（資料圖片／梁鵬威攝）

紀錄片《給十九歲的我》是英華女學校前校長李石玉如於2011年委託校友張婉婷拍攝，紀錄學校舊校舍重建，再搬回新校的過程，並以六位千禧年代出生的學生為追訪對象。電影原於校內放映並進行籌款，後於2022年9月起優先放映，再於2023年2月公映。

紀錄片《給十九歲的我》。（資料圖片/陳順禎攝）

片中主角之一的「阿聆」及「阿佘」早前表示不同意《給十歲的我》再放映，而電影節亦下架了電影的預告片段，惟據了解電影未取消參展，發行人方面正處理「阿佘」的問題。