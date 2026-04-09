《給十九歲的我》遠東電影節重映 私隱公署：已主動聯絡校方了解
撰文：吳美松
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涉及拍攝倫理爭議的紀錄片《給十九歲的我》，月底將在遠東電影節特別放映，私隱專員公署今日（9 日）回覆查詢指關注事件，已主動聯絡英華女學校了解事件。《香港01》本月3日電郵英華女學校及遠東電影節查詢放映一事，至今未獲回覆。
《給十九歲的我》於2023年公映時，有被拍攝的舊生指學校和製作方漠視其意願，將紀錄片公開上映；紀錄片部份片段更以偷拍手段拍攝。在一片爭議聲下，電影上映四日便急煞停。當時教育局及私隱專員公署亦有關注並介入事件。
私隱專員公署今日回覆查詢指，關注《給十九歲的我》在遠東電影節放映一事，為保障相關學生的個人資料私隱，已主動聯絡有關學校了解事件。
紀錄片《給十九歲的我》是英華女學校前校長李石玉如於2011年委託校友張婉婷拍攝，紀錄學校舊校舍重建，再搬回新校的過程，並以六位千禧年代出生的學生為追訪對象。電影原於校內放映並進行籌款，後於2022年9月起優先放映，再於2023年2月公映。
片中主角之一的「阿聆」及「阿佘」早前表示不同意《給十歲的我》再放映，而電影節亦下架了電影的預告片段，惟據了解電影未取消參展，發行人方面正處理「阿佘」的問題。
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