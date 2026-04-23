DSE地理卷一圖例漏字　土地利用變土地利　考試延時一分鐘

DSE中學文憑試地理科今日（23日）開考，卷一乙部一條試題的圖例出現漏字，正確句子應為「 康樂土地利用」，試卷錯寫為「康樂土地利」。考評局在考試期間發現問題，立即通知有關試場主任宣布更正，並安排順延一分鐘考試時間。有資深地理科教師表示，所有公開試卷都會由多於一位的審核員檢查，並核對中英兩文的適用性，印漏字這種「低級錯誤」，根本不能發生。



4月23日開考的DSE中學文憑試地理科卷一乙部一條試題的圖例出現漏字，「 康樂土地利用」錯寫為「康樂土地利」，漏了「用」字。

考評局：立即通知試場主任向考生作出更正宣布 在黑板展示更正

試卷乙部一條題目要求學生根據一則圖例作答，該圖例為一個模擬的市區地圖，將該區劃分為不同範圍，並列明各範圍的土地用途，其中範圍R的用途原為「 康樂土地利用」，但試卷錯誤寫為「康樂土地利」，漏了「用」字。

考評局指，在考試期間發現有關問題之後，按既定應變安排，立即通知有關試場主任向考生作出更正宣布，並在黑板展示有關更正。有關試場的完卷時間獲安排順延一分鐘。

考生指打亂作答節奏 地理科教師：印漏根本不能發生

有考生在社交媒體上批評考評局未能提前發現錯漏，考試期間宣布加時，打亂考生作答節奏。

有資深地理科教師表示，不理解考評局為何未能在開考前發現問題。他指，所有公開試卷都會由多於一位的審核員檢查，並核對中英兩文的適用性，印漏字這種「低級錯誤」根本不能發生。他又稱，以往都曾出現印刷問題，但亦能在開考前發現，反映過往的機制行之有效，故懷疑是太多新人而出現人為錯誤。

試卷另一條選擇題問及氣候變化對香港的影響，題目提供3項描述，包括「熱帶氣旋更頻繁」、「降雨更強烈」和「寒冷日數更多」。考生有四個答案組合可選擇，每個組合最少兩項描述，不過氣象資訊媒體及地理科教師質疑出錯。