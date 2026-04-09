DSE中文閱讀卷引用香港作家葛亮文章　作者浸大任教　家族多猛人

中學文憑試首個核心科、中文閱讀及寫作卷今日（9日）開考，閱讀卷課外篇章之一是香港作家葛亮的《聲音》，從民間藝人等小人物折射社會和時代的輪廓。是次為時隔13年，文憑試再出香港作家的文章。



葛亮南京出生，後到香港求學，現任浸會大學中文系教授，作品曾獲取多個文學獎項。另外，他的背景不容忽視，祖父是著名藝術史學者葛康俞、太舅公為新文化運動領袖陳獨秀（中國共產黨主要創始人之一）、表叔公為中國原子彈之父鄧稼先，家族故事曾是葛亮創作源頭。他筆下有多篇長篇小說，其中《燕食記》在2024年獲得第十屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」。



南京是我寫作的溫床，香港是寫作的磁場。 葛亮2016年在《環球人物》訪問中說（ 2016年第33期）

葛亮出身南京，後到香港求學，現任浸大中文系教授。（浸會大學圖片）

葛亮現為浸大中文系教授。（浸大圖片）

葛亮是誰？／葛亮是什麼人？

《聲音》透過描繪社會邊緣人物 折射出民間社會和時代輪廓

中文閱讀卷第二篇課外文章是香港作家葛亮創作的《聲音》，文章描寫作者對民間藝人等普通人物的觀察，以及他們各自的生命經驗，指出他們雖身處社會邊緣，卻能折射出民間社會和時代的輪廓。翻查資料，文憑試開考以來，中文閱讀卷以香港作家文章出題，已經是2013年，為香港作家黃國彬的《說誓》。

葛亮現任浸大中文系教授，出版多本長篇小說。（浸大圖片）

葛亮教授憑小說《燕食記》奪得第十屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」。（浸大圖片）

葛亮到香港大學攻讀碩士及博士 現任浸大中文系教授

葛亮1978年生於南京，後來到香港大學攻讀中文系碩士及博士，2007年加入浸大，現長居香港，現任浸大中文系教授，在大學內主要教授中國現當代文學、現代中文小說創作等科目。除了大學教授外，他亦是政協委員及中國作協會員。

祖父是著名書畫家葛康俞 與陳獨秀、中國原子彈之父為親戚

葛亮出身書香門第，祖父是著名書畫家葛康俞、太舅公是革命家陳獨秀、表叔公事中國原子彈之父鄧嫁先。故鄉南京及家族故事曾是葛亮創作源頭，包括其成名作《朱雀》及《北鳶》等。

浸在2024年11月22日舉行第十屆「紅樓夢獎：世界華文長篇小說獎」頒獎典禮，頒發首獎予小說《燕食記》的作者葛亮教授。（浸大圖片）

作品獲紅樓夢獎首獎 首位得魯迅文學獎香港作家

來港逾20年，葛亮的筆下世界漸漸滲入港澳面貌，包括作品的《燕食記》及《飛髮》等一系列為題材的小説。

葛亮及其作品曾斬獲多個文學獎項，包括紅樓夢獎首獎，以及魯迅文學獎等。他是第一位獲得魯迅文學獎的香港作家。

葛亮憑《燕食記》奪得第十屆「紅樓夢獎」。（浸大圖片）

葛亮憑有多本長篇小說作品。（浸大圖片）