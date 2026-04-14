DSE公民科題目｜考一國兩制如何令港繁榮穩定　再問全運會意義

DSE中學文憑試公民與社會發展科今日（14日）開考，全卷有三題必答題，涉及的題目包括內地與香港的憲制關係、一國兩制及全運會等。有分題要求考生回答香港可如何通過粵港澳大灣區融入國家發展大局、解釋為何「一國兩制」可以令香港保持繁榮和穩定、以及哪些有利條件促成十五運會得以在粵港澳三地共同舉辦。



有公民科教師分析，今年的試題較去年難，參考資料較往年少，且有更多與國家相關的題目，要求學生認識國家政策，但認為今屆公民科的達標率會與去年相若。不過，有考生認為，今年的試卷較往年簡單，指較掌握「一國兩制」相關題型，「（因為）有關啲平時返大陸嘅交流團，同埋平時睇新聞，香港政府宣傳好多，所以自己對國家認識好足夠。」



2026年DSE中學文憑試公民與社會發展科題目有涉及內地與香港的憲制關係和一國兩制等。（資料圖片／廖雁雄攝）

2026年DSE中學文憑試公民與社會發展科題目有涉及內地與香港的憲制關係和一國兩制等。（資料圖片／廖雁雄攝）

公民科考試時間為兩小時，試卷共有5題多項選擇題，與去年相同，其餘屬2至8分的短答及長題目。

第一條題目有關《基本法》及一國兩制。設有兩條選擇題，要求考生選出《基本法》附件三中的全國性法律，及見於《基本法》的政策及措施。

1(c) 參考資料A及就你所知，說明中華人民共和國與香港特別行政區的憲制關係。佔4分。

1(d) 從資料B中選取一項，解釋其對香港居民的生活帶來的一個好處。佔2分。

1(e) 參考資料及就你所知，解釋為何「一國兩制」可以令香港保持繁榮和穩定。佔6分。

粵港澳合辦的第十五屆全運會2025年11月9日開幕。港府在金鐘添馬公園等放置吉祥物「喜洋洋」（左）及「樂融融」（右）公仔宣傳，供市民打卡。（資料圖片／廖雁雄攝）

粵港澳合辦的第十五屆全運會11月9日開幕。港府在添馬公園放置有吉祥物「喜洋洋」（左）及「樂融融」（右）公仔的倒數時計，供市民打卡。10月15日拍攝時，顯示尚有25日就開鑼。（廖雁雄攝）

十五運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」化身「運動員」，出現在園區內不同位置。（香港01）

2025年11月9日，第十五屆全國運動會吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」在開幕式現場表演。（新華社）

第二題題目有關全運會及大灣區。設兩題選擇題，要求考生選出正確的全運會描述，及粵港澳大灣區的特點。

2(c) 參考資料A，說明十五運會首設跨境比賽項目的象徵意義。佔2分。

2(d) 參考資料B及就你所知，哪些有利條件促成十五運會得以在三地共同舉辦？分別從政策及基建方面，加以討論。佔4分。

2(e) 香港可如何通過粵港澳大灣區融入國家發展大局？參考資料C及就你所知，解釋你的答案。佔6分。

第三題題目有關新經濟。設一題選擇題，要求考生選出新經濟的正確描述。

3(b) 描述資料A所示電子商貿銷售金額的兩項特徵。佔4分。

3(c) 參考資料B，就資訊的傳播特點解釋為何一些國家/地區選擇以網上平台進行宣傳。佔4分。

3(d) 年輕人可怎樣裝備自己，以適應新經濟的發展趨勢？參考資料及就你所知，解釋你的答案。佔8分。

屯門仁愛堂黃淑芳中學是其中一個公民科考場。（董素琛攝）

教師指題目有挑戰性 參考資料較往年少

仁愛堂黃淑芳中學助理校長黃中偉表示，今年的題目有挑戰性，較以往更難，考卷提供的參考資料亦較少，達標容易，惟要取高分則較難，有更多與國家相關的題目，要求學生認識國家的政策，包括憲法等，不太貼近日常生活。他指出較易失分的試題包括，1(a)條選擇題，要求考生理解基本法附件三；1(c)題長問題，要求考生答到國家為本及一國兩制的內容；以及2(c)題，要求考生緊扣區域與區域之間的合作。

仁愛堂黃淑芳中學助理校長黃中偉（董素琛攝）

黃中偉特別提到2(e)題，部份考生或會以香港是超級聯繫人，可發揮與外國企業合作的經驗，惟這些答案僅能回應香港怎樣配合國家發展大局，沒有扣緊題目。他以創科舉例指，更好的答案可以是指出香港在深圳有一個河套園區，可通過粵港澳大灣區，配合到國家科技自立自強的目標。

黃中偉另提到3(d)題，他擔心學生會因答案不夠具體而失分，學生必需能答到新經濟發展的定義，即變化十分急速，並非再以傳統學科知識為本，可舉例如以往在會考及高考考取到高分，或已足夠應付社會，但現時新經濟環境下已不可能，需掌握不同技能。考生需先回答這些趨勢，再給予建議。

至於第1(e)題，黃中偉說，題目提及的「繁榮」需考生聯想到經濟，「穩定」則需聯想到社會，需從這兩個角度去看這一題。他舉例指，考生可指出國家容許香港享有獨立關稅區的地位、實施普通法，並在其支持下社會穩定。他認為，此題屬「中等挑戰性」題目，考生回答時需思路清晰。

黃中偉認為，今屆公民科的達標率與去年相若，預料有16至17分便可達標。對於坊間有意見認為，公民科未能訓練批判性思考，他指，公民科要求考生擁有明辯性思維，考生需掌握試題所提供的資料，再以自己的立場作答，認為公民科僅在制度及題型設計上有不同，仍做到明辯性思維。

譚同學指，今年的試卷較往年簡單，所提供的資料較往年簡短。（董素琛攝）

考生指試卷較往年簡單 指問新經濟發展趨勢「出其不意」

考生譚同學指，今年的試卷較往年簡單，所提供的資料較往年簡短，要書寫的內容則更多。他續指，試卷考核的「角色題」（即香港的角色是甚麼）會較往年少，對數據題較有信心中，認為其不用書寫太多內容，只需簡單分析。他表示，較為掌握「一國兩制」相關的題型，「因為自己對國家都比較熟悉...... （因為）有關啲平時返大陸嘅交流團，同埋平時睇新聞，香港政府宣傳好多，所以自己對國家認識好足夠。」

不過，譚同學說，最後一題問及「年輕人可怎麼裝備自己， 以適應新經濟的發展趨勢」則較「出其不意」。題目較為開放，沒有固定框架作答因為，要思考較長時間。他對能考獲達標成續有信心，笑言是「（達標機率）178%」。

另一考生陳同學指，試卷考核的內容包括全運會及網絡資訊素養，對兩者均有信心；但有題目問到基本法附件三，對此感到較困難，「比較少接觸，同埋基本法附件三係公民書（教科書）比較少睇到」。他笑言，自己僅臨急抱佛腳溫習公民科，惟指平日有上堂聽書，對能考取合格成續有信心；試卷難道上而言100分僅有59分。

黃同學在收卷前半小時已離場，認為試卷簡單。（董素琛攝）

提早離場考生：對基本法及一國兩制題目特別有信心

黃同學在收卷前半小時已離場，她認為試卷簡單，對涉及基本法及一國兩制的題目特別有信心，「（上堂的時候）成日聽到..... 上堂講同埋平時生活中會知道。」她又認為，會有很多同學考取到達標成績，亦有信心自己可考取達標成績。