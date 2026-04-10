DSE英文科｜閱讀卷相隔多年再引用詩歌　老師稱有驚喜　整體偏易

中學文憑試DSE 2026核心科目之一的英文閱讀及寫作卷今早（10日）開考，閱讀卷甲部有文章探討珍珠奶茶的發展前景，乙部按深淺程度劃分，供考生選答，分別圍繞經營YouTube頻道和旅行的意義，而相隔十多年再引用詩歌。有老師形容，以詩出題有驚喜，閱讀卷整體偏易。有考生認為今年的文章貼近年輕人生活，比往年容易作答。



文憑試（DSE）各科核心科目筆試陸續開考。（資料圖片／梁鵬威攝）

珍珠奶茶英文是什麼？

文憑試英文科今日開考，有逾5.3萬人報考，較去年增加約3千人。英文閱讀卷設有甲、乙部分，各佔整科10%分數。在乙部，考生可選答B1或較難的B2。倘選擇B1，考生最高只可在閱讀卷獲第4級成績。

今年甲部的文章標題為「America is a coffee country: Does bubble tea stand a chance?」，探討在咖啡文化流行的美國，珍珠奶茶的優勢及發展潛能等。

B1部份考題兩篇文章均與YouTube有關

乙部則設有較淺的B1及難度較高的B2部份，考生須二選一，選B1部份成績最高只可獲4級。B1設兩篇文章，均與影音平台YouTube有關。首篇是一篇題為「Grow Your YouTube Channel(發展個人頻道)」的網誌，分享經營YouTube頻道的建議；第二篇題有關分享作者經營YouTube頻道的原因、挑戰，以及收穫。

較深的B2部份有美國知名詩人麗塔達夫Rita Dove探討旅行意義文章

B2共有3篇關於旅行的文章。首篇為美國詩人Rita Dove的詩，題為「Vacation（假期）」。文章描寫作者在候機室所見到的人物，以及自己在飛機起飛前的心情。第二篇題則探討旅行的意義；第三篇是意大利作家Gio Evan的的文章，分享旅行的收穫。

考生稱今年試題較往年容易 文章貼近日常生活

考生黃同學認為今年試題較往年容易，甲部及B2部分的文章均貼近考生日常生活，用字亦相對淺白亦明，能夠掌握文章大意。不過她認為，B2部分設有3篇文章，令作答時間更加緊湊，指自己答畢試題後只剩3分鐘，不夠時間檢查。

羅同學同樣認為試題A部分及B2部分貼近日常生活，不過他指，今年較多問及學生個人見解的新題目，增加考試難度。

陳子豪指，今年閱讀卷整體偏容易，惟B2以詩出題，是一個「驚喜」。（李振邦攝）

老師：整體程度偏容易 以詩出題有驚喜

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學英文科主任陳子豪指，今年閱讀卷整體偏容易，惟B2以詩出題，是一個「驚喜」，稱考評局上次以詩歌出題已是2012年的練習試卷。陳子豪認為，B2部分的第一篇詩、Rita Dove的「Vacation」較難理解，首三題更牽涉綜合全文理解及語感相關的題目，內容較深。但第二和第三篇文章則較直接易明，不少題目更直接提到可在哪些段落找答案，難度不大，他笑稱「後面有返啲良心」。

陳子豪指，今年B1部分亦容易取分，是「考生福音」，不少題目是送分題，例如有5題「二選一」、6分判斷題，還有1題12分題可直接摘錄原文；A部分難度尚可，以珍珠奶茶為主題，考生易有共鳴。