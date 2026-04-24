香港全民閱讀日多區設共讀點　安徒生會協辦「童趣共讀嘉年華」

周四（23日）為第三屆香港全民閱讀日，康文署轄下香港公共圖書館與不同持份者合作設立共讀點，舉行「共讀半小時」活動。其中，香港公共圖書館與安徒生會合作於東九文化中心舉行「童趣共讀嘉年華」，並設置閱讀區進行「共讀半小時」。藝人潘芳芳、兒童繪本作家艾美仔和陳家儀，與參加者分享如何透過閱讀踏進故事的奇妙世界。



安徒生會已第三年協辦「童趣共讀嘉年華」活動，希望兒童在文字與故事中成長，讓他們拓展視野，建立理想與價值觀。嘉年華並設有互動工作坊，讓參加者閱讀童話書後透過繪畫分享故事內容。安徒生會總幹事黃美坤表示，期望讓社區形成「愛讀書、讀好書、善讀書」的濃厚氛圍。

另外，王者匡「Harry 哥哥」在香港中央圖書館舉行的「共讀半小時」活動中，以布偶表演與學生分享閱讀如何成為他和家人之間的心靈橋樑，啓發他的思考和塑造他的人生。

「共讀半小時」活動是香港悅讀周2026的活動之一。康文署周四在多個場地設置共讀點，提供不同類型的書籍，，讓市民一起參與共讀。沙田新城市廣場的「2026香港閱讀＋」會場、部份社區圖書館、高等教育院校及中小學，亦於同日舉行「共讀半小時」活動。

今年悅讀周於4月20至26日舉行，以「閱讀／細味幸福」為活動主題，為市民帶來約470項活動，包括同樂日、音樂故事分享會、親子工作坊等。