李家超：推動閱讀風氣　助培養市民深度思考　厚植文化底蘊

行政長官李家超今日（18日）表示，「十五五」規劃支持香港建設中外文化藝術交流中心，推動閱讀風氣，可培養市民深度思考與開放包容的素質，厚植社會文化底蘊。



行政長官李家超。（梁鵬威攝）

「十五五」規劃提出深化全民閱讀活動

「香港悅讀周2026暨2026香港閱讀＋」開幕禮今日舉行，李家超透過視像致辭指，閱讀可獲取知識、啓迪智慧，國家持續推動閱讀，連續13年將「全民閱讀」納入政府工作報告。「十五五」規劃明確提出，要深化全民閱讀活動，推進書香社會建設。

李家超續稱，「十五五」規劃支持香港建設中外文化藝術交流中心，推動閱讀風氣，可培養市民深度思考與開放包容的素質，厚植社會文化底蘊，為中外文明互鑑、民心相通奠定堅實基礎。

4月23日為「香港全民悅讀月」

他強調，特區政府多管齊下積極營造閱讀氣氛，香港公共圖書館網絡廣闊，定期舉辦活動，提升市民閱讀興趣。政府將4月23日定為「香港全民閱讀日」，並在本月底舉辦的「香港悅讀周」，以多元化活動，鼓勵市民享受閱讀樂趣。

香港和大灣區城市合作 推動館藏共享

他續指，政府除了持續推動閱讀文化深入校園和社區，亦積極拓展區域合作。在粵港澳大灣區公共圖書館聯盟框架下，香港和大灣區城市緊密合作，推動館藏共享、文化展覽和數位資源互薦，攜手培育跨地域閱讀文化。