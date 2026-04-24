油價｜Keeta聯同三間油公司為外賣車手提供優惠 須申專屬折扣卡
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
中東戰火導致國際油價波動，車用燃油價格上揚。Keeta今日（24日）公布，送遞員的日常營運成本顯着上升，為紓緩送遞員的負擔，已與三間油公司洽商，合作升級送遞員的專屬入油優惠。相關優惠即日起生效，其中Esso優惠由原本每公升汽油減8.3元，增至每公升減10.5元，增幅達26%；而折扣優惠最高為中石化柴油，每公升減17.2元。
Keeta︰送遞員的日常營運成本顯着上升 與油公司合作提高折扣優惠
Keeta公布，國際油價今年初起持續攀升，送遞員的日常營運成本顯着上升，為紓緩送遞員的負擔，Keeta與多間油公司洽商，合作升級送遞員的專屬入油優惠，其中Esso優惠由原本每公升汽油減8.3元，增至每公升減10.5元，增幅達26%。
Keeta又指，是次優惠升級即日起生效，所有Keeta送遞員均可申請專屬折扣卡，在全線Esso、蜆殼、中石化油站出示，即可享入油優惠。送遞員連同現有其他入油優惠，現時可在以下油站享有專屬汽油折扣︰
Esso︰汽油每公升10.5元折扣／柴油每公升16元折扣
蜆殼︰無鉛汽油及特級無鉛汽油每公升8.7元折扣
中石化︰中石化汽油每公斤6.5元折扣／中石化超級汽油每公升7.8元折扣／中石化柴油每公升17.2元折扣
Keeta與餐廳協議部份條文遭競委會指削市場競爭 允分兩階段修改颱風韋帕｜10號風球搵食指南 麥當勞KFC如常 Keeta/foodpanda暫停韋帕風球｜8號風球搵食指南 麥當勞/KFC如常 Keeta/foodpanda暫停低空經濟｜Keeta料下月科學園推無人機外賣 可叫麥當勞及必勝客