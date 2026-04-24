油價｜Keeta聯同三間油公司為外賣車手提供優惠　須申專屬折扣卡

中東戰火導致國際油價波動，車用燃油價格上揚。Keeta今日（24日）公布，送遞員的日常營運成本顯着上升，為紓緩送遞員的負擔，已與三間油公司洽商，合作升級送遞員的專屬入油優惠。相關優惠即日起生效，其中Esso優惠由原本每公升汽油減8.3元，增至每公升減10.5元，增幅達26%；而折扣優惠最高為中石化柴油，每公升減17.2元。



Keeta公布與多間油公司洽商，合作升級送遞員的專屬入油優惠。（資料圖片）

國際油價今年初起持續攀升，送遞員的日常營運成本顯着上升。（資料圖片）

Keeta︰送遞員的日常營運成本顯着上升 與油公司合作提高折扣優惠

Keeta公布，國際油價今年初起持續攀升，送遞員的日常營運成本顯着上升，為紓緩送遞員的負擔，Keeta與多間油公司洽商，合作升級送遞員的專屬入油優惠，其中Esso優惠由原本每公升汽油減8.3元，增至每公升減10.5元，增幅達26%。

Keeta又指，是次優惠升級即日起生效，所有Keeta送遞員均可申請專屬折扣卡，在全線Esso、蜆殼、中石化油站出示，即可享入油優惠。送遞員連同現有其他入油優惠，現時可在以下油站享有專屬汽油折扣︰

Esso︰汽油每公升10.5元折扣／柴油每公升16元折扣

蜆殼︰無鉛汽油及特級無鉛汽油每公升8.7元折扣

中石化︰中石化汽油每公斤6.5元折扣／中石化超級汽油每公升7.8元折扣／中石化柴油每公升17.2元折扣



Esso︰汽油每公升10.5元折扣／柴油每公升16元折扣。（Keeta圖片）

中石化︰中石化汽油每公斤6.5元折扣／中石化超級汽油每公升7.8元折扣／中石化柴油每公升17.2元折扣。（Keeta圖片）