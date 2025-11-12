Keeta與餐廳協議部份條文遭競委會指削市場競爭　允分兩階段修改

競委會今日（12日）表示，留意到Keeta與合作餐廳訂立的協議中，部份條文或會妨礙新成立或小型的平台進入市場或擴張業務，包括阻止合作餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的餐點價格，競委會質疑這些條文削弱網上外賣送遞市場的競爭。



雙方達成解決方案，Keeta同意分兩個階段修改與合作餐廳所訂立的協議。在第一階段，Keeta將自願作出修訂，Keeta已就此通知其合作餐廳將於短期內作出修訂。在第二階段，Keeta將根據《競爭條例》向競委會提出承諾，確保修訂具有法律約束力。



競委會11月12日指Keeta部份協議條文，如阻止合作餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的餐點價格，或削弱網上外賣送遞市場的競爭。（資料圖片/廖雁雄攝）

競委會留意到，網上外賣平台袋鼠有限公司（以Keeta名義營運）與合作餐廳訂立的協議中，包含了與以下內容相關的條文：

．如合作餐廳與其獨家合作， Keeta會收取較低的佣金率；

．限制合作餐廳由只與Keeta獨家合作，轉為同時與其他平台合作，或懲罰這樣做的餐廳；

．阻止合作餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的餐點價格。



競委會表示，由於 Keeta 在網上外賣送遞的市場內，相當可能具有一定程度的市場權勢，上述條文或會妨礙新成立或小型的平台進入市場或擴張業務，削弱網上外賣送遞市場的競爭。

競委會11月12日表示，留意到Keeta與合作餐廳訂立的協議中，部份條文或削弱網上外賣送遞市場競爭。在雙方達成解決方案下，Keeta同意分兩個階段修改與合作餐廳所訂立的協議。（資料圖片/廖雁雄攝）

競委會對此表達關注後，Keeta同意分兩個階段修改與合作餐廳的協議。在第一階段，Keeta將自願修改與合作餐廳所訂立的協議中的相關條文。在第二階段，Keeta將同時根據《競爭條例》第60條，向競委會提出承諾，內容與第一步的自願修訂相符。

競委會稱，透過第一階段的自願修訂，相信條文可在短期內修改或刪除，令餐廳及顧客即時受惠。競委會認為，在自願修訂的基礎上，作出第二階段的第60條承諾亦屬必要，目的是確保修訂具有法律約束力，並可由競委會根據《條例》確切執行。如競委會擬接納Keeta建議的承諾，將就此展開公眾諮詢。

競委會對Keeta自願修改有關條款表示歡迎。（資料圖片）

競委會指，Keeta修改協議中的條文，有助加強外賣平台之間的競爭，惠及消費者。此外，對餐廳而言，與新晉或小型平台合作，以及訂定堂食和其他外賣渠道的餐點價格時，可享有更大彈性；與此同時，新晉及小型平台亦可與更多餐廳合作，從而擴展其網絡。

競委會亦對Keeta在提出正式承諾前，自願修改有關條款表示歡迎，認為這做法反映其解決該事宜的誠意，有助釋除競委會的疑慮。競委會將繼續密切留意該行業的發展，需要時會採取適當行動。

Keeta：相信良性競爭有利與餐飲業界互利共贏 使消費者受惠

Keeta回應指，與競委會一直保持密切溝通，經詳細討論，Keeta以自願性質主動按照《競爭條例》提出承諾，促進外賣及餐飲市場長遠良性發展，Keeta指，相信良性競爭有利行業未來可持續發展，與餐飲業界互利共贏，使消費者受惠。