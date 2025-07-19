韋帕風球｜8號風球搵食指南 麥當勞/KFC如常 Keeta/foodpanda暫停

【韋柏／打風／天文台／HKO／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球／UBER／的士／的士車隊／港鐵】熱帶氣旋韋柏來勢洶洶，天文台今午（19日）公布，會在明日凌晨零時至2時改發八號烈風或暴風信號，預料本港將有頻密狂風大驟雨及雷暴，將視乎韋帕與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高風球。



不過，部份市民或打工仔仍需外出「搵食」，究竟在8號或以上風球懸掛期間，還有什麼餐廳或外賣平台維持服務？下文將提供飲食指南。



根據天文台今早11時的預測移動路徑圖，韋帕將在明日（20日）日間，於天文台總部以南約40公里的擔桿列島一帶掠過，即相比山竹再靠近60公里。（天文台圖片）

當天文台發出8號或以上風球，Foodpanda將會即時暫停送遞服務。（資料圖片／廖雁雄攝）

當天文台發出8號或以上風球，Keeta即時暫停營運。（資料圖片／廖雁雄攝）

韋柏風球｜搵食指南 Foodpanda及Keeta暫停送遞服務

根據過往Foodpanda及Keeta的措施，當天文台發出8號或以上風球，將會即時暫停送遞服務，以保障送遞員安全，直至天文台改發3號或以下風球，才逐步恢復服務。

當天文台發出8號或以上風球，麥當勞外賣送遞服務「麥麥送」將會暫停。（資料圖片／黃浩謙攝）

韋柏風球｜搵食指南 麥當勞部份門市維持運作

根據過往麥當勞的營運，當天文台發出8號或以上風球，外賣送遞服務「麥麥送」將會暫停，至於部份門市則維持照常運作。

當天文台發出8號或以上風球，肯德基送遞服務將會暫停。(KFC Facebook圖片）

韋柏風球｜搵食指南 肯德基部份門市維持運作

根據過往肯德基的營運，當天文台發出8號或以上風球，肯德基外賣送遞服務將會暫停，至於部份門市則維持照常運作。

Pizza Hut在9號及10號風球關店。（Pizza Hut Hong Kong & Macao FB圖片）

韋柏風球｜搵食指南 Pizza Hut在9號及10號風球關店

根據過往Pizza Hut的營運，8號風球懸掛期間，部份門市繼續提供餐飲服務，當天文台改發9號或10號風球，才會關店暫停營業。至於外賣送遞服務在8號或以上風球期間暫停。

譚仔三哥米線部份暫停營業的分店，將於天文台改發3號風球後兩小時內恢復營業。（譚仔三哥米線圖片）

韋柏風球｜搵食指南 譚仔三哥米線部份分店8號風球停業

根據過往譚仔三哥米線的營運，在8號風球懸掛期間，大部份門店維持營業。另外部份暫停營業的分店，將於天文台改發3號風球後兩小時內恢復營業。