母付53萬望救子出泰國KK園　付款後未見子回家　男子認行騙候判

母親收到兒子稱被禁錮泰國KK園的求救訊息，之後有人與該母親聯絡，著她付贖金，並稱可助她把兒子贖回及帶回香港。母親因而支付共53萬元，惟付款後未見兒子回家報警。該母最終與園區的人直接聯絡，並再付款，兒子終獲發還護照回家。而該取款男之後再向該母親索款，最後被捕，並發現他從未到過泰國救人。取款男今（24日）在區域法院承認1項串謀詐騙罪。暫委法官余俊翔把案件押後至5月4日判刑。



被告梁子軒（25歲，無業），承認一項串謀詐騙罪，指他於2024年6月24日至7月1日間，在港與身份不詳的人詐騙陳麗香，虛稱他會交33萬港元，及25700.33泰達幣，以使陳的兒子賴偉樂能獲釋回港，從而誘使陳交出款項。

被告梁子軒在區域法院認串謀詐騙罪。(黃浩謙攝)

事主兒子曾被控後獲撤控

庭上提到，賴原本亦被控，其後獲撤控。暫委法官余俊翔甫開庭稱，案情提到事主兒子賴偉樂曾被禁錮泰國，質疑是否真有其事，還是只屬事主的認知。控方指賴有出入泰國的紀錄，他們亦採納了事主的說法。余官則表示因欠缺賴的供詞，他毋須裁斷賴被禁錮園區獲釋是否真有其事。

辯方呈上書面求情，並補充指被告曾任職地盤工和倉務員，他不清楚Ken和賴有否去泰國。

陳獲告知子被禁錮後被要求與Ken聯絡

案情指，事主陳女士的兒子賴偉樂在，2024年6月21日表示外出工作，翌日再傳訊息報平安，同月23日晚稱他被禁錮，但人安全。6月24日，陳收到賴的訊息，要求陳致電其朋友Ken，以協助營救賴。陳致電Ken後，相約在陳女士的家討論對策。

被告到訪陳家時自稱Ken

同日，被告自稱Ken到訪陳家，被告當場致電賴，賴稱他被人「賣豬仔」到泰國或緬甸某園區，懷疑是KK園，他簽了1份賣身契。被告要求賴發送實時定位，賴照辦，但陳看不到位置。被告未幾致電一名不知名女子，要求對方救賴。被告離開前吩咐陳留意電話，陳後來以WhatsApp與Ken聯絡。

被告收150萬泰銖後稱會去泰接賴回港

同月25日，陳接到Ken來電，表示園區需要150萬元泰銖（折約33萬港元）贖金，陳與Ken遂相約在快餐店交收現金，被告收錢後承諾翌日會去泰國接賴回港。

Ken稱到泰後要求多要20萬

同月28日，Ken在WhatsApp通知陳已到達賴被禁錮的地方，並稱要多20萬元，賴才可獲釋，又稱他可以代付5萬元。陳其後應指示存入加密貨幣到」Ken」提供的加密貨幣錢包。陳付出53萬元後未有兒子獲釋音訊，因此報警，「Ken」其後再問陳取錢，陳沒理會。

陳後來直接與園區負責人聯絡

陳在7月3日透過賴直接與園區負責人聯絡，在賴和負責人指示下支付價值港幣17.5萬元的加密貨幣。賴隨後表示已獲發還護照，並獲安排司機送他回泰國。出入境紀錄顯示，賴在6月21日入境澳門，翌日在澳門機場前往泰國。

被告從未去過泰國

警方調查陳與賴和Ken的通訊紀錄，確認與陳的說法吻合。被告的電話紀錄則顯示，他在7月12日透過WhatsApp致電Ken，表示他被捕，可能是因為「麥當勞」（被告儲存賴的聯絡名稱）。出入境紀錄顯示，被告案發時從未去泰國，他在7月12日經落馬洲口岸回港時被捕。

被告稱按Ken的指示向陳收取33萬

被告在錄影會面透過，他認識啊傑（即Ken）及賴。他在6月24日接到啊傑來電，稱賴在泰國被禁錮。啊傑叫被告上賴的家，並稱會給被告報酬。被告與陳見面期間，帶住耳機聽啊傑的指示說話，被告收到賴傳來的定位後發給Ken。翌日，被告應啊傑指示收取33萬元，被告可得5000元報酬。

案件編號：DCCC 592/2025