KK園區騙案｜認罪港男不滿官判刑考慮事主經歷　准就刑期提上訴

港男涉助東南亞人口販賣集團，在社交媒體以高薪招聘求職者，有應徵人士最終被「賣豬仔」至「KK園區」勞役，其中一名輕度智障的事主，更因拒絕工作被困在籠4天，期間遭毒打及電擊，家人支付贖金才獲釋。負責招攬工作的港男，早前認罪後被判囚4年8月，他認為刑期過重，今（21日）向高等法院申上訴許可，爭議案情所述的販賣人口情節，超出控罪範圍，認為量刑時不應用作考慮。上訴庭法官薛偉成認為議題有可爭辯之處，批准上訴許可。



原審官曾指是惡劣的人口販賣案件

上訴人馬智豪（32歲，無業），答辯人為律政司。馬去年承認一項串謀詐騙罪。案件涉及5名23至32歲事主，其中有人被賣至當地近1年才獲釋。原審法官林偉權將案件定性為「惡劣的人口販賣案件」，認為馬的角色非常關鍵，以7年作為起刑點，馬認罪減至4年8月。

爭議受害人被勞役情節超出控罪範圍

馬的代表律師指7年起刑點過高，原審法官的刑期極度依賴案情提及人口販賣的部分，惟控罪並未包含人口販賣元素。受害人被囚禁在園區勞役的情節，超出馬所認的控罪，頂多可視作背景，不應用作考慮。

上訴庭認為有可爭辯之處

上訴庭法官薛偉成於判辭指，爭議涉及與控罪有關的案情能否反映於判刑上，以及以串謀詐騙罪控告人口販賣罪行是否合適，遂批准上訴許可。

案件編號：CACC 242/2024