大學生貪快錢為電騙集團工作　扮輔警等向3事主取70萬　囚40月

男大學生疑為搵快錢，在Telegram找到一份電騙工作，假冒輔警和公安局駐港專員收取電騙款項，以獲得8000元報酬。案中3名事主誤信自己在內地犯法，被騙去約70萬元，有人看到警方防騙廣告方知被騙。大學生今（24日）在區域法院承認串謀詐騙等4罪。法官嚴舜儀斥被告企圖以藉口開脫罪責，利用事主不熟悉內地執法部門的運作以騙取款項，角色重要，判他入獄40個月。



除詐騙另被控假冒公職人員罪

被告黃鍩銘（23歲，學生），承認3項串謀詐騙及1項假冒公職人員罪，即於或約於2024年4月21日至2024年5月9日期間在香港，分別3度與其他身分不詳的人串謀詐騙江健勤、吳晞潼及徐啟超，即不誠實地及虛假地表示3名事主被懷疑涉及在中華人民共和國國內的罪行，以及需要就上述罪行的調查交出金錢，從而誘使3名事主交出現金港幣共98萬元；另於同年5月9日在香港，假冒公職人員，即假冒香港警務處警務人員。

被告黃鍩銘在區域法院承認3項串謀詐騙及1項假冒公職人員罪，被判囚40個月。(黃浩謙攝)

官指被告角色重要

法官嚴舜儀判刑時指，被告被告利用事主不熟悉內地執法部門的運作，在3周內企圖騙取共98萬元的保證金，雖事主實際損失約69萬元，也並非少數目。嚴官指，被告協助收騙款，並偽造虛假證件冒警，更明知金錢屬贓款仍助騙徒以比特幣匯款，角色重要。被告被捕後嘗試開脫，一度自稱受害人，如今承認「貪快錢」犯案。官斥被告一而再再以三犯案，守法意識薄弱，判被告入獄40個月。

辯方求情指被告貪快錢

辯方求情透露，被告在Telegram找到涉案工作，他入世未深，「貪快錢」和不熟法律才犯案，被告在信中表示悔意，望早日獲釋重新做人。

3事主分別被騙14至30萬

案情指，3名事主為32歲江姓男子、28歲吳姓女子和70歲徐姓翁，3人同誤信自己涉「洗黑錢」，分別被騙去16萬元、14萬元和30萬元。

江被要求把16萬交給專員

江前年4月接到自稱公安的來電，指江涉嫌洗黑錢，叫江去葵涌邨一個遊樂場交收文件。江照辦，到場一名穿套裝的女子着江簽署一份「保密協議」。江其後再接到自稱「公安」的上司來電，表示會接手案件。上司要求江提出銀行戶口所有錢，交給「公安局駐港專員」予金管局保管。江前後交出16萬元，其中一次由假扮「公安局駐港專員」的被告收錢。江在5月向母親透露事件，發覺自己被騙報警。

七旬徐翁交收時見收款男子很年輕起疑，回家後發覺被騙報警。

吳女收羅湖區人力局來電

吳女則接到「羅湖區人力局」來電，指她在內地登記的電話號碼涉發放詐騙訊息，要求吳助查。其後假公安致電指吳的內地銀行帳戶涉洗黑錢，吳應指示在港中醫院外會合「專員」，被告現身並展示公安局委任證，並簽署保密協議。吳其後支付14萬元現金予騙徒，騙徒後來再向吳索38萬元作調查案件費，吳表示無錢。

吳看警方廣告後方知受騙

吳不久後看到警方的防騙廣告始知受騙。她假裝到場交錢，假冒輔警「黃峰」的被告現身後被埋伏的警方即場拘捕，被搜出2張比特幣收據和1份保密協議。

被告稱也曾收公安電話指他洗黑錢

被告警誡下稱：「我都係人哋叫我嚟收錢㗎咋。」假證件是別人叫他打印用以假冒官員收錢。被告又稱他在4月收到「公安」電話稱他洗黑錢，被告知如不配合工作，便會成為受害人，他取得騙款後會進行比特幣匯款。他在事件中共獲得8000元報酬，因懷疑是黑錢，故沒有用過。

案件編號：DCCC325/2025