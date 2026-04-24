設傀儡公司詐騙政府貸款$2500萬　警拘12人包括主腦骨幹銀行職員

撰文：陳傲淇 黃學潤
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警方瓦解一個專門騙取政府貸款的犯罪集團，集團成立傀儡公司假裝有正常業務，在2024至2025一年期間，申請政府中小企融資擔保計劃，成功借取2500萬元信貸。集團會將少量錢留在戶口，以營造有力還款的假象，亦會向傀儡公司董事提供報酬。

警方接獲銀行報案，經過接近一年調查，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕12名人士，包括一名主腦、兩名集團骨幹成員、一名負責處理涉案貸款申請銀行的職員及8名傀儡公司董事和銀行戶口的持有人。

警方東九龍總區重案組總督察譚偉豪、高級督察李嘉偉交代案件。（黃學潤攝)

警方於2025年6月接獲銀行舉報，指懷疑有人成立了一批傀儡公司及用虛假銀行檔案，訛稱有關傀儡公司有正常業務，之後再透過政府的「中小企融資擔保計劃」下的八成信貸擔保產品，申請貸款，當中涉及一共14份的申請，騙取貸款金額一共超過港幣2500萬元。 據悉，有關傀儡公司報稱從事飲食、美容及汽車零件等行業，最大一宗騙款涉及240萬元。

東九龍總區重案組總督察譚偉豪指，警方經過積極調查，識破犯罪集團計劃，鎖定成員身份，過去兩日（22日至23日）展開代號「龍濤」拘捕行動。東九龍總區刑事部探員在全港拘捕12人，包括一名集團的主腦、兩名集團的骨幹成員、一名負責處理涉案貸款申請的銀行職員、8名傀儡公司董事，當中包括3名處理犯罪得益的銀行戶口的持有人。

被捕12人為10男2女，年齡介乎28至62歲，部分被捕人報稱從事飲食業、運輸業或文員，少部份人士有黑社會背景。他們涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，所有人士已獲准保釋。

詐騙集團招攬傀儡成立假公司，圖為警方檢獲公司文件。（黃學潤攝）

集團招攬傀儡成立公司　製假文件扮正常業務　申貸款後予董事酬勞

集團犯案手法如下，首先會從不同途徑招攬，包括隨機致電或朋友介紹，以金錢回報利誘他人，用他們的身份開設一些傀儡公司，同時間集團會為相關傀儡公司製造一些偽造的銀行檔案，訛稱有正常業務。及後，集團再操控傀儡公司董事，與涉案銀行人員申請貸款，當成功獲批貸款後，集團會在短時間內將相關的款項，轉移到其他銀行戶口，變成集團犯罪得益。

東九龍總區重案組高級督察李嘉偉指，調查發現，集團會向傀儡公司董事，提供幾千至幾萬港幣作為報酬；同時，集團亦會預留少量金錢在這些借貸戶口，用作短期還款，目的是想延遲其他人識破詭計。警方相信，行動已經成功瓦解了一個活躍在本地的詐騙集團。行動中，警方檢獲了大量銀行檔案，借貸申請表，電子裝置，銀行卡及部份現金。

香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭出席記者會，表示對不法份子濫用計劃行為，予以嚴厲的譴責。（黃學潤攝）

香港按證保險有限公司譴責　將與銀行業界研加強審批

香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭表示，對任何以違法手段取得政府擔保貸款的違法行為，是零容忍的，對於不法份子濫用計劃，一方面浪費公帑，同時影響真正有需要企業受惠，做法是卑劣，會全力依法追究，予以嚴厲的譴責。

按證保險公司會全力配合執法機構的調查，以嚴正果斷的執法，務求將違法之徒繩之於法。 同時，按證保險公司將繼續與和銀行業界緊密合作，加強分析可疑個案的特點和犯案手法，研究加強銀行在審批貸款前的盡職審查和監控機制，盡力減低計劃下的潛在風險和壞帳損失，令到公帑得以善用。

政府透過「中小企融資擔保計劃」提供的信貸擔保，分別在2012年5月和2019年12月推出八成和九成的信貸擔保產品，協助企業獲得商業貸款。截至今年3月底，兩款信貸擔保產品，一共批出了超過4.9萬宗的申請，涉及貸款額超過1,610億元，其中有超過63%（即約1,027億港元）的貸款本金已經全數償還，計劃已惠及超過2.5萬家企業，以及超過41萬名相關僱員。

警方檢獲多部電腦及手提電話。（黃學潤攝）

計劃由香港按證保險公司負責營運和管理，執行和管理。 在處理貸款申請時，銀行必須按照風險政策和商業慣例，就借款企業進行客戶盡職審查、信用評估，包括核實借款企業的信用狀況、還款能力和業務前景等，以確保借款企業能夠符合申請要求，並提供已核實的檔案及齊備申請，讓按揭證券公司作最終的擔保審批。

此外，持借款企業50%以上的持股人，需為自身企業在貸款計劃下取得的融資，提供不可撤回、無條件和受到法律約束的個人擔保， 以表示股東對於他們自身企業作出承擔。 按證保險公司亦會對貸款申請作出適當的抽查，加強審核一些可疑個案，以確保公帑使用得宜。

集團製造虛假文件，以申請「中小企融資擔保計劃」下的貸款。（黃學潤攝）

串謀詐騙和洗黑錢都是非常嚴重的罪行，一經定罪最高監禁14年。警方提醒市民，不要輕易將自己的個人資料交給其他人開設公司，騙徒實際上是利用個人資料，使用假的檔案去申請不同的貸款，盜取相關貸款後便會逃之夭夭，受害者不旦取不了回報，更要付上相關刑責。警方指，如市民大眾遇到類似情況可以報警求助，或致電警方防騙易熱線18222 。

警方東九龍總區重案組總督察譚偉豪、高級督察李嘉偉及香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭現向傳媒交代案情。（黃學潤攝）
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