設傀儡公司詐騙政府貸款$2500萬　警拘12人包括主腦骨幹銀行職員

警方瓦解一個專門騙取政府貸款的犯罪集團，集團成立傀儡公司假裝有正常業務，在2024至2025一年期間，申請政府中小企融資擔保計劃，成功借取2500萬元信貸。集團會將少量錢留在戶口，以營造有力還款的假象，亦會向傀儡公司董事提供報酬。



警方接獲銀行報案，經過接近一年調查，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕12名人士，包括一名主腦、兩名集團骨幹成員、一名負責處理涉案貸款申請銀行的職員及8名傀儡公司董事和銀行戶口的持有人。



警方東九龍總區重案組總督察譚偉豪、高級督察李嘉偉交代案件。（黃學潤攝)

警方於2025年6月接獲銀行舉報，指懷疑有人成立了一批傀儡公司及用虛假銀行檔案，訛稱有關傀儡公司有正常業務，之後再透過政府的「中小企融資擔保計劃」下的八成信貸擔保產品，申請貸款，當中涉及一共14份的申請，騙取貸款金額一共超過港幣2500萬元。 據悉，有關傀儡公司報稱從事飲食、美容及汽車零件等行業，最大一宗騙款涉及240萬元。

東九龍總區重案組總督察譚偉豪指，警方經過積極調查，識破犯罪集團計劃，鎖定成員身份，過去兩日（22日至23日）展開代號「龍濤」拘捕行動。東九龍總區刑事部探員在全港拘捕12人，包括一名集團的主腦、兩名集團的骨幹成員、一名負責處理涉案貸款申請的銀行職員、8名傀儡公司董事，當中包括3名處理犯罪得益的銀行戶口的持有人。

被捕12人為10男2女，年齡介乎28至62歲，部分被捕人報稱從事飲食業、運輸業或文員，少部份人士有黑社會背景。他們涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」，所有人士已獲准保釋。

詐騙集團招攬傀儡成立假公司，圖為警方檢獲公司文件。（黃學潤攝）

集團招攬傀儡成立公司 製假文件扮正常業務 申貸款後予董事酬勞

集團犯案手法如下，首先會從不同途徑招攬，包括隨機致電或朋友介紹，以金錢回報利誘他人，用他們的身份開設一些傀儡公司，同時間集團會為相關傀儡公司製造一些偽造的銀行檔案，訛稱有正常業務。及後，集團再操控傀儡公司董事，與涉案銀行人員申請貸款，當成功獲批貸款後，集團會在短時間內將相關的款項，轉移到其他銀行戶口，變成集團犯罪得益。

東九龍總區重案組高級督察李嘉偉指，調查發現，集團會向傀儡公司董事，提供幾千至幾萬港幣作為報酬；同時，集團亦會預留少量金錢在這些借貸戶口，用作短期還款，目的是想延遲其他人識破詭計。警方相信，行動已經成功瓦解了一個活躍在本地的詐騙集團。行動中，警方檢獲了大量銀行檔案，借貸申請表，電子裝置，銀行卡及部份現金。

香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭出席記者會，表示對不法份子濫用計劃行為，予以嚴厲的譴責。（黃學潤攝）

香港按證保險有限公司譴責 將與銀行業界研加強審批

香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭表示，對任何以違法手段取得政府擔保貸款的違法行為，是零容忍的，對於不法份子濫用計劃，一方面浪費公帑，同時影響真正有需要企業受惠，做法是卑劣，會全力依法追究，予以嚴厲的譴責。

按證保險公司會全力配合執法機構的調查，以嚴正果斷的執法，務求將違法之徒繩之於法。 同時，按證保險公司將繼續與和銀行業界緊密合作，加強分析可疑個案的特點和犯案手法，研究加強銀行在審批貸款前的盡職審查和監控機制，盡力減低計劃下的潛在風險和壞帳損失，令到公帑得以善用。

政府透過「中小企融資擔保計劃」提供的信貸擔保，分別在2012年5月和2019年12月推出八成和九成的信貸擔保產品，協助企業獲得商業貸款。截至今年3月底，兩款信貸擔保產品，一共批出了超過4.9萬宗的申請，涉及貸款額超過1,610億元，其中有超過63%（即約1,027億港元）的貸款本金已經全數償還，計劃已惠及超過2.5萬家企業，以及超過41萬名相關僱員。

警方檢獲多部電腦及手提電話。（黃學潤攝）

計劃由香港按證保險公司負責營運和管理，執行和管理。 在處理貸款申請時，銀行必須按照風險政策和商業慣例，就借款企業進行客戶盡職審查、信用評估，包括核實借款企業的信用狀況、還款能力和業務前景等，以確保借款企業能夠符合申請要求，並提供已核實的檔案及齊備申請，讓按揭證券公司作最終的擔保審批。

此外，持借款企業50%以上的持股人，需為自身企業在貸款計劃下取得的融資，提供不可撤回、無條件和受到法律約束的個人擔保， 以表示股東對於他們自身企業作出承擔。 按證保險公司亦會對貸款申請作出適當的抽查，加強審核一些可疑個案，以確保公帑使用得宜。

集團製造虛假文件，以申請「中小企融資擔保計劃」下的貸款。（黃學潤攝）

串謀詐騙和洗黑錢都是非常嚴重的罪行，一經定罪最高監禁14年。警方提醒市民，不要輕易將自己的個人資料交給其他人開設公司，騙徒實際上是利用個人資料，使用假的檔案去申請不同的貸款，盜取相關貸款後便會逃之夭夭，受害者不旦取不了回報，更要付上相關刑責。警方指，如市民大眾遇到類似情況可以報警求助，或致電警方防騙易熱線18222 。