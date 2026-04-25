五一黃金周｜內地旅客網吧過夜　羅淑佩稱無違法　非旅遊常態

內地五一黃金周將至，部份熱門郊野地點逼爆、生態環境受壓，文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受訪問時提到，旅監局及漁護署等部門會加強巡查郊野熱點，又呼籲旅客勿參與非法入境團，如有旅行團沒有本地領隊導遊，旅監局將會執法。至於有部份內地旅客選擇在網吧等過夜，羅淑佩表示並無違法，亦並非旅遊常態，僅偶然見到有「一個半個」，稱節慶期間，酒店訂房率達九成以上。



內地五一黃金周將至，羅淑佩指旅監局及漁護署等部門會加強巡查郊野熱點。（資料圖片)

政府早前預計，一連五日內地五一黃金周期間，約有98萬人次內地旅客來港，較去年增加約7%。羅淑佩接受商台節目《政經星期天》及NOW新聞台節目《大鳴大放》時提到，預計酒店訂房率達九成以上，目前交通更方便，料屆時房率會再上升，繼續「衝刺」。

羅淑佩表示，當局決心打擊強迫購物，旅監局金周期間會高調巡查，亦有旅行社及導遊因此被「釘牌」，希望展示當局的決心。她重申本港已設立監管機制，亦已與業界溝通，強調絕不容忍害群之馬。

稱內地部門有勸喻當地旅行社 料不熟香港規矩辦非法團

近日有傳媒報道有內地領隊在本港郊野的露營旅行團擔任導遊，羅淑佩表示，漁護署等部門屆時會加強巡邏郊區人流，旅監局與內地相關部門亦會針對打擊非法旅行團。她指，當局嚴陣以待，如旅監局發現，會採取執法行動。她續指，內地部門亦有向當地旅行社作出勸喻，形容未必它們故意經營非法旅行團，「可能唔係好熟知香港嘅規矩。」

談及有部份內地旅客選擇在網吧等過夜，羅淑佩表示並無違法，並非旅遊常態，僅偶然見到有「一個半個」，政府亦會就無牌賓館等執法。