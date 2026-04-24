五一黃金周避開人海？小紅書8香港景點恐擠爆　旺角天橋、小南法

香港景點｜五一黃金周將至，估計屆時將有大量旅客來港，香港街道可能會被擠得水洩不通。除了香港迪士尼樂園、海洋公園、星光大道等大眾熟知的人氣景點之外，還有什麼地方應該避開？《香港01》好食玩飛頻道整合8個《小紅書》推介的香港熱門景點，讓大家多加注意，如果不想外出太擠擁，最好避開！



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入境事務處估計，2026年五一黃金周期間（5月1至5日），將會有約98萬內地旅客訪港，較2025年增加約7%。旅遊業監管局和業界更估算，將有逾770個旅行團入境香港。以下8個《小紅書》人氣景點，香港人如果想在假期避開人潮，最好留意定！

五一黃金周香港景點【1】K11 MUSEA觀景台——近年爆紅！可眺望維港

尖沙咀除了星光大道是旅客熱門的打卡勝地之外，在其旁邊的K11 MUSEA觀景台近年亦成為旅客爭相前往的「出片」熱點！觀景台位於K11 MUSEA 6樓，因其視野廣闊，可眺望維港景色，加上有整座建築物形成一個酷似「窗內小景觀」的框架，打卡可令構圖更加豐富，故吸引不少旅客前往。

五一黃金周香港景點【2】旺角天橋——日夜景色不同 任何時段都多人

旺角地鐵站B3出口直接上天橋，有一個位置可以將碩果僅存的霓虹燈，以及別具香港特色的小巴、繁忙的街道盡收眼底，吸引無數旅客拍照。而且該景點日夜呈現截然不同的氣氛，故在任何時段都非常多人！

五一黃金周香港景點【3】灣仔臨時海濱公園——內地新人氣景點 每逢假日人超多

灣仔臨時海濱公園其海傍正對著維多利亞港，氣氛恬靜舒適。但自從公園於2023年放置了兩卡俗稱「烏蠅頭」的港鐵退役列車後，便成為大熱的人氣打卡景點，每逢假日便會變得非常多人，經《小紅書》瘋傳後，相信五一黃金周將引來更多旅客。

五一黃金周香港景點【4】中環街市——爆紅半空時鐘

中環街市曾是著名的歷史建築，於2021年活化後，引入約100間香港特色小店並重新開放，是本地年輕族群的常駐地。而在街市G層的樓梯間有一個懸掛在半空的時鐘，在近年漸漸成為《小紅書》的人氣打卡機位，在五一黃金周期間，必定有非常多旅客進入街市打卡！

五一黃金周香港景點【5】堅尼地城海旁——人氣海邊咖啡店 《小紅書》爆推

堅尼地城海旁屹立了多間咖啡店，不少文青都會趁著假日前往該地一邊看海，一邊歎咖啡。而該地更有一間純白色的咖啡店，因其裝修簡約清新，加上有海旁作為背景，氣氛悠閒之餘，還十分打卡Able，幾乎是每篇《小紅書》貼文中都會看到的香港必去景點。相信在假日期間更難找到位置坐下靜靜飲咖啡！

五一黃金周香港景點【6】西環石塘咀——巴士與晚霞同框打卡

雖然西環有眾多官方推介的景點，如藝里坊壁畫街、魯班先師廟等，但其實還有一個內地旅客熟知的《小紅書》推介景點西環石塘咀街道。在黃昏時分，大家只要在石塘咀街道仰望天橋，便有機會看到巴士與橘紅色的晚霞同框的場面，氣氛唯美浪漫，因此吸引不少旅客前往打卡。由於拍攝位置需獨特的角度，因此該位置容易聚集旅客，故不建議前往。

五一黃金周香港景點【7】赤柱——香港小南法！外國及內地旅客都鍾意

赤柱處處洋溢著濃厚的歐陸風情，一直是不少外國遊客訪港的熱門景點。除了外國人，在近年亦被《小紅書》稱為「香港小南法」（法國南部），吸引愈來愈多內地旅客到訪。為避免在假日期間同時與外國及內地旅客擠擁，千萬別在五一黃金周期間前往！

五一黃金周香港景點【8】西貢營地——水浪窩、鹹田灣旅客爆增

西貢向來是旅遊熱點，但近年不少旅客想體驗香港的大自然環境，因此愈來愈多旅客出現在西貢水浪窩、鹹田灣等營地一帶，令該處變得人山人海，更不時衍生出衛生問題。如果大家想在西貢露營，建議不要選擇在五一黃金周期間前往。

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