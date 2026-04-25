宏福苑上樓執拾首五日　周一鳴稱接42宗財物報失　暫未見失竊

大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓，截至昨日踏入第5日，警務處處長周一鳴表示，至今有462單位居民已上樓，涉及宏新閣、宏昌閣及宏仁閣居民，當中有42宗財物報失。他指，警方設有專隊調查，部份物件即時找回，除已經燒毀的單位，其餘沒有發現搜掠痕跡，初步未見失竊情況。



設專隊調查財物報失 除已燒毀單位 其餘未發現搜掠痕跡

周一鳴今日出席警察學院結業會操後，被問及若有宏福苑居民上樓後如發現有失物，警方會如何處理、會否查出入境人士紀錄。周一鳴表示，至今有462單位居民已上樓，涉及宏新閣、宏昌閣及宏仁閣居民，當中有42宗財物報失，警方已設專隊調查。

他指，有部份財物即時找到，有部份在警方接查後找回，亦有部份在火災中燒至變成灰燼，估計未必可以找回。他又指，除已經燒毀的單位，其餘沒有發現搜掠痕跡，初步未見失竊情況，但會繼續留意。

大埔宏福苑大火獨立委員會第二輪聽證會4月8日開始（即聽證會第九日）。獨立委員會主席、高等法院原訟法庭法官陸啟康（左）與兩名委員、立法會前議員陳健波（中）及前港鐵主席歐陽伯權（右）到場。（黃學潤攝）

周一鳴：會檢示情況 期望增強與消防系統接駁

宏福苑聽證會揭出，警務處的999報案中心有接線生，未有將居民求助接駁至消防，被問及是否有前線失職、當日系統轉駁上是否遇到樽頸。周一鳴表示，聽證會仍然進行，不評論案件，但火災當日的下午2時至夜晚12時期間，999報案系統共接獲全港4144宗求助，相比起上周同時段的3059宗求助，突然有約30%的升幅。他承認，有部份情況，消防未必即時將電話轉駁，警隊會檢示情況，期望增強與消防系統接駁。